Astrólogo aseguró que Carmen Villalobos estaría embarazada pronto y así fue la reacción de la actriz

Una de las actrices más queridas no solo en el país, sino también a nivel internacional, es Carmen Villalobos , quien hizo su debut en la televisión colombiana desde los 18 años y desde entonces no ha parado de interpretar diversos personajes.

Es así que ha participado en series y novelas como Dora, la celadora, Decisiones, Nadie es eterno en el mundo, Sin senos no hay paraíso , además de las nuevas versiones de Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe , entre otras producciones donde siempre se ha destacado por su capacidad para la interpretación de personajes.

Pero su fama se ha dado no solo en Colombia, ya que gracias a que desde hace varios años se radicó en México y EE. UU., donde también ha actuado en importantes proyectos, ganando reconocimiento.

Pero Carmen no solo se ha desempeñado como actriz, desde hace un tiempo incursionó como presentadora del programa de cocina de Telemundo, Top Chef, donde se le ha visto en este rol desde el 2022.

¿Carmen Villalobos podría estar embarazada?

Las palabras del astrólogo provocaron toda clase de reacciones en redes, entre las que se destacan opiniones como “Carmen Villalobos me da la impresión de que ella va a ser mamá”; “Pero si con su otra pareja no quiso tener hijos”; “Yo creo que ella lo quiere, pero tiene miedo”; “Ella quiso llorar, quizás lo desea, pero no sabe cómo aceptarlo y talvez le da miedo al cambio”.