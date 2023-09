“Chismositas”: así respondió Zulma Rey sobre su verdadera relación con Carolina Acevedo

No obstante, a sus colegas les pareció muy extraña su salsa de mantequilla, por lo que le aconsejaron no incluirla en su plato, pero al pasar frente al atril el chef Jorge Rausch le explicó que sí debía hacerlo y era precisamente lo único que le hacía falta a su preparación.

Al final, este pequeño detalle le terminó costando su permanencia en el reality y provocó una nostálgica escena en la que, hasta la presentadora Claudia Bahamón, no pudo contener sus lágrimas, pues Zulma se convirtió en una de las celebridades más queridas del concurso por su carisma y autenticidad , cualidades que destacaron los presentadores del matutino ‘Buen día Colombia’ antes de cuestionarla sobre su experiencia en ‘MasterChef’.

Por esta razón, mencionó que todo el proceso fue un gran sacrificio no solo por sus rutinas y sus madrugadas, sino también por la convivencia con sus compañeros. Al llegar a este punto de la conversación, las presentadoras del programa aprovecharon para preguntarle por su relación con Carolina Acevedo, a quien aseguró nunca entendió durante su experiencia en la competencia.

Sin embargo, Zulma Rey se limitó en responder: “No es por ella, ni por mí, realmente no se entiende uno. Somos diferentes, muy diferentes”, tratando de cambiar el tema. No obstante, las presentadoras quisieron insistir en el motivo de su mala relación haciendo preguntas relacionadas con su convivencia, por lo que la actriz se sintió ‘acorralada’ y no tardó en expresar entre risas: “¿Chismositas no?”, a lo que todos reaccionaron soltando una carcajada.