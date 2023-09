Carolina Acevedo reveló la verdad sobre su participación en ‘MasterChef Celebrity’

No obstante, Carolina ha demostrado que tiene las habilidades necesarias para competir en este exigente reality culinario. Actualmente, se encuentra entre los mejores competidores de la edición, una etapa en la que la presión se intensifica y el nivel de exigencia por parte de los jurados aumenta considerablemente.

“Bajé como 6 kilos, llegué aquí porque me enfermé un par de veces y terminé conectada con sueros porque sí de verdad son muchas horas de mucho esfuerzo y el doc me ponía vitaminas y me hacía lo de la sangre que es fantástico porque regenera”, explicó.