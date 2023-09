“Que se comporte como una señora”: famosas de ‘MasterChef’ protagonizaron polémica pelea

Todo empezó cuando se le encargó a Zulma la tarea de hacer un merengue. Sin embargo, a la famosa no le salió bien y Carolina afirmó que eso les había retrasado el trabajo y que lo mejor que podía haber hecho su compañera era ser sincera y decir que no sabía hacerlo.

A partir de ese momento comenzaron a discutir fuertemente, tanto así, que Diego tuvo que intermediar en varias ocasiones, asegurando que no deberían discutir, pero no logró grandes avances, pues Carolina le lanzó un fuerte lancetazo a Zulma: “Ya entiendo por qué todo el mundo pelea contigo, Zulma”.

“No pasó nada, ‘Caro’ está sensible hoy”, le dijo Diego a Zulma mientras iban a entregar los platos, pero aunque entendía la situación, la actriz seguía molesta y le dijo al presentador: “Yo no sé si es porque quiere llamar la atención... No entiendo por qué la cogen conmigo y todos me tienen mamados. Ella es una señora, por qué no se comporta como una señora”.