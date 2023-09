Karoll Márquez confiesa quién debería ganar ‘MasterChef’, ¿será una de las finalistas?

K.M: Fíjate que a mí la forma me ayuda mucho al contenido, a qué me refiero, a que me gusta armar los personajes de afuera para adentro. Yo me pongo el traje de mariachi y me siento como un charro, me paro como tal, mi voz se acomoda… Ya sabes, me ayuda mucho porque me siento afortunado de que en mi carrera tenga la oportunidad de irme poniendo diferentes trajes. Cruzo la calle y me pongo el de Hombres a la plancha, cruzo otra y me pongo el de mariachi y de pronto me pongo un proyecto y me pongo un delantal y eso es fascinante.