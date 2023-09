Shakira sorprendió con una foto y un enternecedor mensaje para el “amor de su vida”

La barranquillera, por ejemplo, se ha encargado de apoyar a su papá, William Mebarak Chadid, en la difícil condición de salud que lo ha aquejado los últimos meses. En algún momento, la prensa dio a conocer que si no se mudó de Barcelona a Miami tan pronto se separó de Piqué, no fue por gusto, sino debido a las complicaciones por las que atravesó su papá.

Pero no es la primera vez que Shakira le expresa a su padre el cariño que siente y lo determinante que ha sido tanto en su vida como en su carrera artística. La cantautora ha dejado enternecedoras palabras como: “Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”.