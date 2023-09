Medio catalán destapa que Shakira “será madre”; la cantante cumpliría el sueño de Piqué: “Hermanita para Milan y Sasha”

“Shakira, madre de una niña. Hermanita para Milan y Sasha nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto-medio plazo, aunque no será ella quien se quedaría embarazada. No correría los riesgos que conlleva quedarse en ese estado a los 46 años” , indicó inicialmente.

Cabe mencionar que el programa Chisme No Like indicó en abril pasado que Gerard Piqué estaría interesado en convertirse en padre de nuevo y así darle la bienvenida a la hija que tanto ha añorado. Lo particular de esto, según se mencionó en aquel momento, es que Clara Chía no entraría en esos planes y todo el proceso se daría de una forma alterna.