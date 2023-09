Hijos de Shakira protagonizaron tierno video con Piqué; destaparon cómo suena su voz hablando en catalán

No obstante, con el pasar del tiempo todo fue cambiando entre la expareja de celebridades, pues cada uno tenía planes distintos y sus pequeños eran quienes quedaban en el medio. La cantante se mudó a Miami, Estados Unidos, mientras que el empresario se quedó en Barcelona, sitio donde tiene sus negocios y su núcleo familiar.

Shakira y sus hijos en los Premios Juventud 2023 - (Photo by Gladys Vega/Getty Images) | Foto: Getty Images

A pesar de que se desconoce si esto es verdad, debido a que los voceros de la artista y el exfutbolista no se pronunciaron al respecto, las miradas de los curiosos se posaron en un clip que comenzó a rondar por redes sociales, el cual estaba enfocado en el F.C Barcelona y el F.C Barcelona, New Era , un documental de Amazon Prime sobre el club español.

No obstante, El Nacional de Cataluña aprovechó este contenido para centrar su atención en uno de los fragmentos protagonizados por Piqué, donde se puede ver la química y relación que tiene con sus niños. En el video se logró captar un poco de las charlas que sostuvieron en ese momento, precisamente cuando el exfutbolista les daba la noticia de que irían a aquel partido final en el Camp Nou.

“ Milan y Sasha son catalanes, que nadie lo olvide. Han nacido aquí, se han criado aquí, han estudiado aquí y sus amistades son de aquí. Le llamaban a la abuela Montserrat “ona”, de iaiona, hasta que Shakira les exhortó que no usaran más estas palabras, como parte del castigo a su suegra”, indicó el medio, basándose en las suposiciones presentadas anteriormente de la mala relación de la intérprete con la madre de Piqué.

“Iremos al partido, saldremos, ¿vale? Yo, habrá un momento que me tendré que concentrar para el partido...”, dice Piqué, a lo que uno de sus hijos pregunta: “¿Habrá más niños? ”.

“No, no. Sois los únicos hoy. Es porque es el último día de papá, no habrá más niños hoy”, respondió el empresario, explicándoles que esta ceremonia era muy grande para su carrera.