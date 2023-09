Hermana de Amparo Grisales se sinceró y reveló por qué dejó la actuación

La nacida en Manizales aseguró que no se sentía cómoda con las nuevas decisiones que se estaban tomando en las producciones colombianas y que se le “ hacía injusto tener que hacer casting luego de casi cuarenta años de trayectoria, además porque en las audiciones me ponían con personas que carecían tanto de experiencia como de talento”, afirmó Patricia Grisales en medio de una entrevista concedida al programa Lo sé todo, del Canal Uno el pasado 5 de septiembre.

Debido a unos cambios en la industria del cine y de la televisión con la llegada de las plataformas y el pasar del tiempo, la manera de trabajar fue cambiando sus dinámicas y las producciones ahora se filman en menor tiempo y el contrato se hace, en muchos casos, de acuerdo a la cantidad de capítulos que graba el actor. Situación que no le gustó a Patricia. “Me ofrecían lo que me ganaba catorce años atrás”, agregó.

“En un par de ocasiones tuve que abandonar las grabaciones e irme por inconvenientes. Me sentía muy maltratada, no podía con tanta diferencia”, dijo Grisales, quien terminó su carrera como actriz luego de haber vivido la indiferencia, debido a que, según contó, no le estaban dando el lugar que sentía merecer. “Me hacían ir a los lanzamientos y al llegar ni siquiera estaba en la lista, a la tarima solo subían a unos pocos y a mí ni me sentaban. Empecé a notar lo ingrato que es el medio”.

La hermana de Amparo Grisales, no solamente dejó la actuación hace algunos años, sino que también se trasladó de ciudad dejando a Bogotá en el pasado y ahora se encuentra radicada en Girardot, Cundinamarca. Desde este municipio, realiza la producción de eventos de toda clase como bodas, fiestas de quince años y eventos corporativos. Finalmente, Patricia agregó que se siente tranquila porque “aquí nadie me dice si estoy gorda o fea, no me juzgan por nada, ni me ponen a competir con otras quince personas para ver quién se queda con el papel”.