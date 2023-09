Estas serían las imágenes del fuerte accidente que tuvo el hermano de Luis Díaz

La fotografía de Roller Díaz herido

View this post on Instagram

No obstante, el portal El Heraldo reportó horas después que Roller “estuvo unas horas en observación mientras se estabilizaba” y que ya había sido conducido a una habitación en el centro hospitalario en La Guajira. Así mismo, “el joven no sufrió ninguna lesión de gravedad, a pesar de una herida que registraba en la cabeza. No hubo compromiso de órganos ni fracturas”, por lo que no se conoce a la fecha la veracidad de las imágenes y de lo ocurrido.