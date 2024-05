Martha Isabel terminó en lágrimas en ‘La casa de los famosos’, ¿qué le pasó?

Martha Isabel Bolaños terminó en llanto en La casa de los famosos Colombia

Martha se despachó con Alfredo

“Me has sacado la piedra últimamente sí, pero no logras caerme mal (…) tienes una mirada muy noble, si uno no lo conoce, dice, ‘este no mata ni una mosca’ (…) deseo de corazón que todo te resulte como te lo sueñas. Nobleza es la palabra que yo te regalo y todo bien, no me llevo nada negativo porque no logras caerme mal por más que pase lo que pase”, le expresó la actriz al creador de contenido.