“Yo no le dije vieja a Martha”, Diana Ángel se defiende de críticas, tras participación en ‘La casa de los famosos’

Diana Ángel se defiende de críticas

“Yo no le dije vieja a Martha mis amores, yo uso esa expresión ‘vieja’ porque los rolos decimos mucho eso. Yo digo ‘esa vieja me cae bien’, ‘esa vieja es chévere’, ‘esa vieja es bonita’, ‘esa vieja me agrada o esa vieja me desagrada”, expresó la actriz en la grabación.

“A mí no me ofende que me digan vieja, o “cucha” (gracias @culotauro) o que se burlen de mi estado adentro de “La Casa”, en donde no dormía, no comía, tenía depresiones, cambios de ánimo, enfermedades y toda clase de desórdenes físicos en los que lo último en lo que pensaba era en cuidarme, verme “linda” o estar manteniendo una apariencia, para que la crueldad no se me metiera por las venas a punta de palabras y burlas en el exterior, de las que no podía defenderme ni yo, ni mis seres queridos”, expuso en su perfil de Instagram.