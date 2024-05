Alfredo y Karen se quejan de Martha por reclamo que hizo en ‘La casa de los famosos’ ; la tildaron de “cansona y problemática”

Nataly Umaña “demandó” a Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos’ por su infidelidad; “esa tentación no acabó muy bien en mi vida”

Luego, aunque el reclamo de la actriz se dio en el baño, el creador de contenido se refirió al tema cuando estaban en la habitación, justo donde también se encontraba su compañera e integrante del Team Papillente, Karen Sevillano. “Martha, para que sepas algo, utilizo ese baño porque a los hombres de tu equipo yo les he llamado la atención, porque cuando orinan no les gusta alzar la tapa, igual yo creo que los baños son de todos”, dijo.

Al escuchar la discusión entre Redes y Bolaños, Karen Sevillano no tardó en dar su opinión al respecto en el confesionario, donde mencionó que no podía entender “cómo, por todo y por nada, Martha reniega”, razón por la que señaló que, desde su perspectiva, es porque probablemente no le gusta compartir.