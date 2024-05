Linda Palma comparte sentida reflexión a los pacientes que padecen esclerosis múltiple: “Podemos seguir llenos de vida”

Teniendo en cuenta el admirable proceso que ha manejado como paciente de esclerosis múltiple, la presentadora aprovechó la fecha en la que se conmemora esta condición para compartir una sentida reflexión con las personas que, como ella, se encuentran atravesando esta situación , pero todavía no saben cómo actuar adecuadamente para no poner en riesgo su calidad de vida.

“Es un día súper importante, sobre todo para mí que soy paciente de esta condición desde 2008. Lo que queremos hacer es generar consciencia en las personas que de pronto no saben qué es la enfermedad, que no la entienden, que tal vez están empezando en ese mundo y quieren entender un poco más sobre qué es lo que pasa o lo que va a pasar con ustedes alrededor de esta enfermedad”, comentó inicialmente haciendo alusión a una campaña que, al parecer, se encuentra haciendo en colaboración con el Hospital Universitario Mayor - Méderi, donde lleva a cabo su tratamiento.

Posteriormente, la barranquillera destacó que al día de hoy, en 2024, se siente sana, “aunque para la ciencia no pueda ser posible”, gracias a que su diagnóstico fue el adecuado. “Fue certero desde el comienzo. Desde que me vieron los doctores, me hicieron la resonancia y todos los exámenes alrededor de esto. Me dijeron: “tú eres paciente con esclerosis múltiple’, y empecé a tratarme y por eso, yo creería que estoy tan bien”, afirmó.