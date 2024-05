Julio César Herrera se sinceró sobre la escena más difícil que grabó en ‘Yo soy Betty, la fea’: “Estaba sudando horrible”

Yo soy Betty, la fea ha sido una de las producciones más exitosas de la historia de la televisión colombiana, que no solo cautivó a la audiencia con su historia, sino con cada uno de sus personajes que, con sus distintas personalidades y muy bien marcadas, se lograron ganar el cariño de la audiencia.

Las características que más destacan a Freddy son su particular forma de caminar, tratando de demostrar que tiene un alto cargo en la empresa donde trabaja y es una persona distinguida. También le da ese toque de humor a la telenovela con sus divertidos bailes, cantos y comentarios que hace en medio de su labor, además de sus gestos con los que, sin mencionar una sola palabra, refleja sus más sinceros sentimientos.

“La escena que no me gustó, no por mala, lo que pasa es que sufrí mucho. Fue en exteriores. La hicimos en agosto de 1999. Era esa escena en la que Freddy tenía que llevar a Betty a llevar unos papeles a Don Armando”, contó.