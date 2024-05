“Estuve tres días en UCI”, Felipe Peláez reveló complicada situación de salud que vivió, ¿qué le pasó?

La afectación de salud de que envió a UCI a Felipe Peláez

Peláez cuenta: "Cuando me grabó Se te hizo tarde, él no podía creer que siendo yo un muchacho de 21, 22 años le estuviera mostrando esa canción. Le parecía muy madura". | Foto: Cortesía de Felipe Peláez

“Hace cuatro años me dio una disección en la carotidea. Es como un taponamiento de la arteria y me daban unos dolores de cabeza horrible y yo decía: ‘¿Qué pasa?’ Me tomaba un analgésico o algunas pastas y un día me fui al hospital porque no aguantaba más el dolor “, inició contando Peláez.