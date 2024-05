Más que Omar Geles: esta es la millonada que cobra Wilfran Castillo por una canción

Han pasado los días y Colombia no se recupera de la gran pérdida que se dio en la noche del pasado martes 21 de mayo, el fallecimiento del reconocido cantante y compositor Omar Geles, quien dejó una gran ausencia tanto en su familia como en sus colegas del género vallenato.

¿Cuánto cobra Wilfran Castillo por canción?

En ese momento, Castillo aseguró que solo personas tacañas no tomarían la decisión de invertir en una composición de Geles, pues al tener en su repertorio exitosas canciones, le daba el derecho de poner el precio que quisiera.

¿Qué dijo Wilfran Castillo por la muerte de Omar Geles?

“Por lejos, por una distancia enorme, hoy es el día más triste de toda mi vida. Hoy es la despedida de la persona que más amo en el mundo. Todos lo saben, me da pesar con mi familia, que sé que todos en un grado estamos sufriendo dolor. Y cada uno en su interior sabe cuánto nos amó Omar Geles a todos”, dijo.

Después manifestó y destacó todas las cualidades del compositor: “Fue la persona más amorosa que he conocido en toda mi vida. No porque hoy esté aquí en su lecho, lo digo porque es así. Omar Geles es una persona que sacó su pan de la boca para dárnoslo a sus sobrinos, a sus primos, a sus trabajadores. Perdonaba gente que lo robaba, me aconsejaba que yo fuera igual, que perdonara”.