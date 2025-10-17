Estos serían los tres exigentes jurados que llegarían a ‘A otro nivel’ en su nueva temporada

En la televisión colombiana hay diferentes tipo de realities musicales que conquistan a los televidentes en las noches, pues son competencias sanas que se enfocan en mostrar el talento de los participantes.

Con el paso de los años, algunos de los más conocidos han sido el Factor X, La voz (en sus versiones senior y kids), Yo me llamo, La descarga y también uno de los formatos más novedosos, A otro nivel.

Vuelve A otro nivel y este sería el panel de jurados

Este último formato musical vuelve a la pantalla de Caracol Televisión luego de cinco años que se emitió la última temporada, que en su momento se afirmó que sería la última etapa del reality.

En la televisión colombiana, este formato musical ha contado con tres temporadas realizadas; la primera se estrenó en el año 2016, la segunda en 2017 y la tercera en el año 2020.

Hace algunas semanas se confirmó que la temporada número cuatro empezó su convocatoria y tendría su estreno para el año 2026.

Por el momento, se conoce que la nueva ha presentadora de este formato será Cristina Hurtado, una de las presentadoras más queridas y reconocidas del país.

Jurados en A otro nivel

El periodista especialista en novelas y realities, Carlos Ochoa fue el encargado de desvelar el nombre de las tres personas que asumirían este rol en la nueva temporada.

El primer nombre fue el del famoso cantante vallenato Felipe Peláez, que tiene una larga trayectoria musical y a lo largo de esta, ha ganado varios premios, entre ellos dos Latin Grammy.

La segunda persona que estaría en este formato es Kike Santander. Lo llamativo de su participación es que no sería la primera vez que llega a A otro nivel, pues ya fue jurado en las dos primeras temporadas (2016 y 2017).

Por último, Carlos mencionó el nombre del cantautor peruano Gian Marco, que también es productor musical y ex presentador de televisión.

De Gian Marco se puede mencionar que a lo largo de su carrera ha ganado tres premios del Latin Grammy y fue nombrado Embajador de Buena voluntad del Fonso de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En este video, Carlos no solamente dio el nombre de los tres jurados, sino que también habría revelado que el programa tendría un retraso en su inicio debido a la tardía elección del panel de jurados y de los talentos musicales que llegarán a competir.