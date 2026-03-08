Cristina Hurtado vivió tenso momento en ‘A otro nivel’ que le recordó a Carla Giraldo; reacción quedó en evidencia

En la farándula colombiana, hay presentadoras que se han ganado el amor de los televidentes con el pasar de los años, y una es Cristina Hurtado.

Estando en formatos como Protagonistas de nuestra tele, Estilo RCN, Guerreros y La casa de los famosos Colombia, Cristina construyó una carrera sólida en la presentación de televisión.

Desde hace algunos meses, Cristina Hurtado llegó a Caracol Televisión para desempeñar el rol de presentadora en el reality musical A otro nivel, y en uno de los más recientes capítulos vivió un inesperado, pero a la vez incómodo, momento con un participante.

Justo antes de entrar en el ascensor y cantar, Cristina Hurtado le preguntó qué tenía preparado para el show y el momento incómodo llegó cuando la participante le respondió “sorpresas”, recordando así uno de los momentos más comentados que vivió la presentadora con Carla Giraldo cuando ambas estaban al frente de la primera temporada de La casa de los famosos.

¿Qué pasó entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’?

El momento tenso y con un toque picante se vivió entre las presentadoras durante la emisión. El intercambio entre ambas causó curiosidad, ya que por algunos segundos pareció que ninguna quería decir cuál era la actividad que seguiría.

Todo comenzó cuando Carla le preguntó a Cristina cómo había visto la placa de nominados. “Cristina, ¿cómo viste esta placa? Creció más: Isa Sierra, Diana, Sebastián, Martha”, comentó, a lo que Hurtado respondió de forma breve: “Sorpresas”.

A partir de ahí, el diálogo se tornó un poco tenso. “Sorpresas nos da la vida todas las noches. Recuerden que mañana tenemos ¿qué…?”, dijo Carla intentando que su compañera completara la frase. Sin embargo, la respuesta fue otra pregunta: “¿Qué tenemos?”, contestó la conductora.

La situación se volvió un pequeño juego entre ambas, pues la ganadora de MasterChef Celebrity devolvió la pregunta para que fuera su colega quien revelara lo que venía en la competencia. Tras ese cruce de frases, Cristina Hurtado decidió cortar el momento de forma directa.

“Usted sabe la tarea”, dijo con tono seco. Fue entonces cuando Carla finalmente aclaró lo que seguía: “¡Beneficios! Acuérdense, mañana es noche de beneficios”.

Luego de que esto sucediera, ambas tuvieron que salir a hablar de lo que había pasado, y en su momento fue Carla Giraldo quien habló acerca de la relación que tienen las dos.

“No importa lo que haya pasado, nos funcionó esa primera temporada, nos funcionó esa tensión al aire, le trajo más viralidad a nuestro programa y todo fue muy lindo. Yo realmente tengo mucho agradecimiento con ella, mucho, en todos los aspectos de mi vida, desde sanar, presentar, aprender a respirar y aceptar”, concluyó.