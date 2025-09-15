Cristina Hurtado es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, destacándose por su sólida trayectoria en la sección de entretenimiento del Canal RCN y su aparición en realities shows como La casa de los famosos.

Sin embargo, el pasado 4 de agosto la también modelo sorprendió con su presencia en el programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, donde los presentadores la recibieron con emoción y felicitaron por su nuevo proyecto.

“Ya firmé algo muy importante que tengo que contarles a ustedes y a nuestro público hermoso, yo ya digo nuestro por qué chicos, en este momento acabo de firmar mi contrato como presentadora, nueva presentadora de A otro nivel”, confesó Cristina.

Catalina Gómez demostró su felicidad por la noticia de la antioqueña y con una gran sonrisa le dijo: “¡Ay no, Cris! Ven acá, te tenemos que dar un abrazo. Bienvenida a la familia Caracol”.

¿Por qué Cristina aceptó ser la presentadora del programa musical?

En un video publicado por el canal y la página oficial del concurso, Hurtado reveló las razones por las que aceptó ser la presentadora y su opinión frente al programa.

“Me parece que A otro nivel es un proyecto divino, es un proyectazo por donde lo mires, está lleno de valores y yo amo estar en proyectos donde estamos reuniendo a la familia colombiana, donde estamos cumpliendo sueños, donde hacemos felices a los colombianos”, afirmó Cristina.

Por otro lado, la oriunda de Copacabana añadió sus expectativas están en los participantes que harán parte del programa: “Pero, más allá de eso, es que lleguen personas con muchísimo talento, con sueños muy claros, que sepan que deben lucharla para seguir aquí, para mantenerse A otro nivel”.

La publicación tiene más de mil me gusta y varios comentarios en los que los seguidores aprovecharon para expresarle sus felicitaciones y apoyo por su participación en el programa.

“Ya quiero ver”; “Muy bien te felicito”; “Una gran profesional. Digna para ser la cara de este proyecto”; “Esta mujer es divina, llena de empatía, tiene muy marcado sus valores, su gran talento hoy la hace brillar”; fueron algunos de los mensajes.

¿Cuándo empieza A otro nivel?

El concurso musical que busca a los mejores cantantes y serán evaluados por profesionales que ya tienen trayectoria en la industria, juzgando el talento de los participantes en cada una de las etapas que permitirá seleccionar a los finalistas y el ganador del premio.