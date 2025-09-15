Suscribirse

GENTE

Cristina Hurtado habló del nuevo programa de Caracol Televisión del cual hará parte y por qué aceptó la propuesta

La modelo reveló las razones por las que aceptó el trabajo y qué es lo que más le gusta de este formato.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

16 de septiembre de 2025, 12:00 a. m.
Cristina Hurtado confesó las razones por la que aceptó ser parte del nuevo programa.
Cristina Hurtado confesó las razones por la que aceptó ser parte del nuevo programa. | Foto: Captura de Instagram @caracoltv / @laredcaracol / @diaadiacaracoltv / @aotronivelco

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, destacándose por su sólida trayectoria en la sección de entretenimiento del Canal RCN y su aparición en realities shows como La casa de los famosos.

Sin embargo, el pasado 4 de agosto la también modelo sorprendió con su presencia en el programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, donde los presentadores la recibieron con emoción y felicitaron por su nuevo proyecto.

Contexto: José Narváez reaccionó en vivo a inesperada decisión que tomó Cristina Hurtado; habría soltado pulla: “Llegó tu hora”

“Ya firmé algo muy importante que tengo que contarles a ustedes y a nuestro público hermoso, yo ya digo nuestro por qué chicos, en este momento acabo de firmar mi contrato como presentadora, nueva presentadora de A otro nivel”, confesó Cristina.

Catalina Gómez demostró su felicidad por la noticia de la antioqueña y con una gran sonrisa le dijo: “¡Ay no, Cris! Ven acá, te tenemos que dar un abrazo. Bienvenida a la familia Caracol”.

¿Por qué Cristina aceptó ser la presentadora del programa musical?

En un video publicado por el canal y la página oficial del concurso, Hurtado reveló las razones por las que aceptó ser la presentadora y su opinión frente al programa.

“Me parece que A otro nivel es un proyecto divino, es un proyectazo por donde lo mires, está lleno de valores y yo amo estar en proyectos donde estamos reuniendo a la familia colombiana, donde estamos cumpliendo sueños, donde hacemos felices a los colombianos”, afirmó Cristina.

Por otro lado, la oriunda de Copacabana añadió sus expectativas están en los participantes que harán parte del programa: “Pero, más allá de eso, es que lleguen personas con muchísimo talento, con sueños muy claros, que sepan que deben lucharla para seguir aquí, para mantenerse A otro nivel”.

La publicación tiene más de mil me gusta y varios comentarios en los que los seguidores aprovecharon para expresarle sus felicitaciones y apoyo por su participación en el programa.

“Ya quiero ver”; “Muy bien te felicito”; “Una gran profesional. Digna para ser la cara de este proyecto”; “Esta mujer es divina, llena de empatía, tiene muy marcado sus valores, su gran talento hoy la hace brillar”; fueron algunos de los mensajes.

Contexto: Cristina Hurtado envió fuerte pulla a ‘La casa de los famosos’; esto dijo de la segunda temporada

¿Cuándo empieza A otro nivel?

El concurso musical que busca a los mejores cantantes y serán evaluados por profesionales que ya tienen trayectoria en la industria, juzgando el talento de los participantes en cada una de las etapas que permitirá seleccionar a los finalistas y el ganador del premio.

Según lo compartido por Caracol Televisión, las inscripciones fueron del 29 de agosto y el 14 de septiembre de 2025, pero todavía se desconoce la fecha de inicio y los nombres de los jurados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se declara en quiebra gigante industrial en Estados Unidos: sectores de defensa, automotores y aeronáutico, los más afectados

2. El Presidente Gustavo Petro anuncia que “los Estados Unidos nos descertificaron”

3. Filtran el nombre del próximo eliminado de hoy en ‘MasterChef Celebrity’; esto es lo que se sabe

4. Prensa mexicana baja de la nube a James Rodríguez: le dan palo por lo que pasó en Club León

5. Denuncian asesinato de jugador aficionado tras accidentado partido de fútbol en Cali: carro en el que se movilizaba fue atacado a tiros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cristina HurtadoPresentadora de televisiónCanal CaracolCaracol Televisióna otro nivel

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.