GENTE
Cristina Hurtado habló del nuevo programa de Caracol Televisión del cual hará parte y por qué aceptó la propuesta
La modelo reveló las razones por las que aceptó el trabajo y qué es lo que más le gusta de este formato.
Cristina Hurtado es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, destacándose por su sólida trayectoria en la sección de entretenimiento del Canal RCN y su aparición en realities shows como La casa de los famosos.
Sin embargo, el pasado 4 de agosto la también modelo sorprendió con su presencia en el programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, donde los presentadores la recibieron con emoción y felicitaron por su nuevo proyecto.
“Ya firmé algo muy importante que tengo que contarles a ustedes y a nuestro público hermoso, yo ya digo nuestro por qué chicos, en este momento acabo de firmar mi contrato como presentadora, nueva presentadora de A otro nivel”, confesó Cristina.
Catalina Gómez demostró su felicidad por la noticia de la antioqueña y con una gran sonrisa le dijo: “¡Ay no, Cris! Ven acá, te tenemos que dar un abrazo. Bienvenida a la familia Caracol”.
¿Por qué Cristina aceptó ser la presentadora del programa musical?
En un video publicado por el canal y la página oficial del concurso, Hurtado reveló las razones por las que aceptó ser la presentadora y su opinión frente al programa.
“Me parece que A otro nivel es un proyecto divino, es un proyectazo por donde lo mires, está lleno de valores y yo amo estar en proyectos donde estamos reuniendo a la familia colombiana, donde estamos cumpliendo sueños, donde hacemos felices a los colombianos”, afirmó Cristina.
Por otro lado, la oriunda de Copacabana añadió sus expectativas están en los participantes que harán parte del programa: “Pero, más allá de eso, es que lleguen personas con muchísimo talento, con sueños muy claros, que sepan que deben lucharla para seguir aquí, para mantenerse A otro nivel”.
La publicación tiene más de mil me gusta y varios comentarios en los que los seguidores aprovecharon para expresarle sus felicitaciones y apoyo por su participación en el programa.
“Ya quiero ver”; “Muy bien te felicito”; “Una gran profesional. Digna para ser la cara de este proyecto”; “Esta mujer es divina, llena de empatía, tiene muy marcado sus valores, su gran talento hoy la hace brillar”; fueron algunos de los mensajes.
¿Cuándo empieza A otro nivel?
El concurso musical que busca a los mejores cantantes y serán evaluados por profesionales que ya tienen trayectoria en la industria, juzgando el talento de los participantes en cada una de las etapas que permitirá seleccionar a los finalistas y el ganador del premio.
Según lo compartido por Caracol Televisión, las inscripciones fueron del 29 de agosto y el 14 de septiembre de 2025, pero todavía se desconoce la fecha de inicio y los nombres de los jurados.