Catalina Gómez se quebró por sentida situación que vive; no contuvo el llanto por detalle: “No puedo hablar”

Este contenido salió a la luz con motivo del cumpleaños de la pequeña, quien estaba pasando su primera fecha de natalicio lejos de su mamá. La niña no dudó en expresarle su sentir a la famosa, quien rompió en llanto por este detalle.

“ Mamá, hoy estoy de cumpleaños, pero no creas que te vas a salvar de celebrar, porque el miércoles, cuando llegue, vamos a celebrar con toda. Te quiero mucho y te voy a extrañar también ”, dijo Emilia en el video.

Catalina Gómez, que en ocasiones se ausenta de Día a día por viajes que realiza con su familia , se secó las lágrimas y manifestó que no tenía palabras para ese instante, pues se le removían todo tipo de fibras.

“Pa’ qué hacen eso. No puedo hablar, no me esperaba eso. Si supieran lo que estaba haciendo, en el álbum de fotos viendo las imágenes de Emilia desde que nació”, comentó en el post que fue realizado el pasado 28 de julio.