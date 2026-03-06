Gente

Hijo de Giovanny Ayala audicionó en ‘A otro nivel’ y el famoso cantante le dio conmovedora sorpresa

Los familiares del artista lo acompañaron en el escenario.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

6 de marzo de 2026, 10:27 p. m.
Hijo de Giovanny Ayala se presentó en 'A otro nivel'
Hijo de Giovanny Ayala se presentó en 'A otro nivel' Foto: Instagram @giovannyayala - Canal Caracol 'A otro nivel'

A otro nivel, el nuevo programa musical del Canal Caracol, sigue sumando momentos emotivos en su cuarta temporada, y uno de los más comentados recientemente tuvo como protagonista a Sebastián Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala.

El artista decidió presentarse a las audiciones del concurso con la intención de abrirse camino en la industria por mérito propio, pero su participación terminó convirtiéndose también en una escena cargada de emoción familiar.

Desde muy pequeño creció rodeado de escenarios, micrófonos y giras junto a su padre, una de las figuras más representativas del género popular en Colombia. A lo largo de los años ambos compartieron presentaciones en diferentes ciudades del país y también en el exterior, lo que le permitió al joven artista ganar experiencia frente al público.

Durante un tiempo, Sebastián se radicó en Estados Unidos, donde continuó desarrollando su proyecto musical. Allí participó en varios escenarios y fortaleció su propuesta artística. Sin embargo, recientemente decidió regresar a Colombia para asumir nuevos retos y apostar por una mayor visibilidad dentro del país.

Gente

Los 5 signos del horóscopo chino que tendrían suerte en los negocios el fin de semana del 7 y 8 de marzo

Gente

“Fue un momento de mucha incertidumbre”: la madre de Maluma rompe el silencio sobre el quiebre de su familia

Gente

Así fue como Sofía Vergara puso en su sitio a un paparazzi que la llamó “mexicana” en París

Gente

El insólito momento en que un periodista de Citytv terminó bañándose en plena transmisión en vivo: “Frío hace en Bogotá”

Gente

Yina Calderón atacó a Melissa Gate y le lanzó fuerte sablazo en plena transmisión : “Estoy a otro nivel”

Gente

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de marzo para todos los signos

Gente

Natalia Durán subió video y mostró accidente que sufrió en su rostro: “Estoy pirata”

Gente

Hijo de Giovanny Ayala reveló nuevos detalles de su secuestro y los maltratos que soportó: “Fue horrible”

Gente

Giovanny Ayala habló sobre coincidencia que tuvo con la muerte de Yeison Jiménez; destapó particular detalle: “Yo lo filmé”

Gente

Giovanny Ayala tomó inesperada decisión tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; involucró a colegas

Ella es Liuba, la participante de ‘A otro nivel’ que fue corista y bailarina de Shakira: esta es su historia

Su llegada a A otro nivel hace parte del proceso, con el que busca consolidarse como solista y demostrar su propio talento. La audición frente a los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche, pues Sebastián interpretó una de sus canciones y dejó ver no solo su estilo dentro de la música popular, sino también la influencia artística que ha recibido desde su familia.

El momento que realmente sorprendió llegó al final de la presentación, cuando el cantante terminó su interpretación y el programa tenía preparada una sorpresa especial organizada por su padre.

YouTube video 5y8fT7U2HTQ thumbnail

Aunque Giovanny Ayala no estaba presente en el escenario, quiso enviarle un mensaje de apoyo a su hijo en medio de su participación.

En ese instante ingresaron al escenario varias personas cercanas al concursante: su esposa, su pequeña hija y su tío, quien además cumple funciones como su mánager. La familia llegó con un cartel enviado por el reconocido cantante como muestra de respaldo en este nuevo paso dentro de la carrera de Sebastián.

El detalle tenía además un significado muy especial. En la imagen aparecía la abuela del joven artista, quien falleció tiempo atrás, pero sigue siendo una figura importante dentro de la historia familiar. La presencia simbólica de la mujer en el mensaje conmovió tanto al participante como al público, pues reflejaba el apoyo de varias generaciones en este nuevo capítulo profesional.

Más de Gente

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.

Los 5 signos del horóscopo chino que tendrían suerte en los negocios el fin de semana del 7 y 8 de marzo

Marlli Arias, madre de Maluma, relata los desafíos familiares tras su divorcio

“Fue un momento de mucha incertidumbre”: la madre de Maluma rompe el silencio sobre el quiebre de su familia

La respuesta de Sofía Vergara a un paparazzi que la confundió en París

Así fue como Sofía Vergara puso en su sitio a un paparazzi que la llamó “mexicana” en París

El periodista Juan David Ocampo se metió a las duchas públicas de Bogotá y su reacción es tendencia

El insólito momento en que un periodista de Citytv terminó bañándose en plena transmisión en vivo: “Frío hace en Bogotá”

Melissa Gate destapó en SEMANA si será amiga de Yina Calderón cuando termine ‘La casa de los famosos’.

Yina Calderón atacó a Melissa Gate y le lanzó fuerte sablazo en plena transmisión : “Estoy a otro nivel”

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de marzo para todos los signos

Natalia Durán

Natalia Durán subió video y mostró accidente que sufrió en su rostro: “Estoy pirata”

Mateus, exparticipante del 'Desafío'.

Exparticipante del ‘Desafío’ fue víctima de robo en Bogotá; le quitaron premio del reality y lo extorsionaron

Juanse Quintero habló de la estrategia de Alejandro Estrada en 'La casa de los famosos'

Juanse Quintero habló de Alejandro Estrada y recordó su experiencia con él en un reality: “Me sacó loco, me mando a terapia”

Noticias Destacadas