Hijo de Giovanny Ayala audicionó en ‘A otro nivel’ y el famoso cantante le dio conmovedora sorpresa

A otro nivel, el nuevo programa musical del Canal Caracol, sigue sumando momentos emotivos en su cuarta temporada, y uno de los más comentados recientemente tuvo como protagonista a Sebastián Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala.

El artista decidió presentarse a las audiciones del concurso con la intención de abrirse camino en la industria por mérito propio, pero su participación terminó convirtiéndose también en una escena cargada de emoción familiar.

Desde muy pequeño creció rodeado de escenarios, micrófonos y giras junto a su padre, una de las figuras más representativas del género popular en Colombia. A lo largo de los años ambos compartieron presentaciones en diferentes ciudades del país y también en el exterior, lo que le permitió al joven artista ganar experiencia frente al público.

Durante un tiempo, Sebastián se radicó en Estados Unidos, donde continuó desarrollando su proyecto musical. Allí participó en varios escenarios y fortaleció su propuesta artística. Sin embargo, recientemente decidió regresar a Colombia para asumir nuevos retos y apostar por una mayor visibilidad dentro del país.

Su llegada a A otro nivel hace parte del proceso, con el que busca consolidarse como solista y demostrar su propio talento. La audición frente a los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche, pues Sebastián interpretó una de sus canciones y dejó ver no solo su estilo dentro de la música popular, sino también la influencia artística que ha recibido desde su familia.

El momento que realmente sorprendió llegó al final de la presentación, cuando el cantante terminó su interpretación y el programa tenía preparada una sorpresa especial organizada por su padre.

Aunque Giovanny Ayala no estaba presente en el escenario, quiso enviarle un mensaje de apoyo a su hijo en medio de su participación.

En ese instante ingresaron al escenario varias personas cercanas al concursante: su esposa, su pequeña hija y su tío, quien además cumple funciones como su mánager. La familia llegó con un cartel enviado por el reconocido cantante como muestra de respaldo en este nuevo paso dentro de la carrera de Sebastián.

El detalle tenía además un significado muy especial. En la imagen aparecía la abuela del joven artista, quien falleció tiempo atrás, pero sigue siendo una figura importante dentro de la historia familiar. La presencia simbólica de la mujer en el mensaje conmovió tanto al participante como al público, pues reflejaba el apoyo de varias generaciones en este nuevo capítulo profesional.