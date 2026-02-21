Ella es Liuba, la participante de ‘A otro nivel’ que fue corista y bailarina de Shakira: esta es su historia

En el segundo capítulo de ‘A otro nivel’, se presentó una mujer llamada Liuba, quien, antes de subir al escenario, conversó con la presentadora Cristina Hurtado sobre los distintos pasos que ha dado a lo largo de su vida para forjar su carrera en el mundo de la música.

Su objetivo, según ella, era llegar a este reality de Caracol Televisión para demostrar su potencia vocal y, por supuesto, contar un poco sobre su historia y la experiencia que vivió hace unos años atrás junto a una de las artistas más icónicas de Colombia: la barranquillera Shakira.

De acuerdo con el relato de Liuba, fue en el 2011 cuando tuvo la oportunidad de participar como corista y bailarina de la intérprete de éxitos como Hips Don’t Lie, Waka Waka y La Tortura. En aquel momento, ella apenas tenía 14 años, sin embargo, aún conserva este recuerdo como parte de las experiencias que más han marcado su trayectoria.

La posibilidad de conocer y compartir con la artista barranquillera, según contó, surgió a través de un concurso organizado por una emisora en el que fue seleccionada. Gracias a esto, logró integrarse al equipo artístico de Shakira y vivir su primer acercamiento a una producción de gran formato.

A partir de esa experiencia, Liuba sintió que se le abrían nuevas oportunidades, por lo que la considera un punto de partida fundamental en su trayectoria profesional. Además, confesó que se identifica con Shakira, como mujer y como artista, dejando en evidencia su profunda admiración por la barranquillera.

Así mismo, afirmó que su cercanía influyó en su decisión de continuar desarrollando su carrera en la música, motivo por el que, desde entonces, mantiene claro su objetivo de avanzar dentro de la industria y fortalecer su propuesta musical.

Al llegar al ascensor de ‘A otro nivel’, la mujer fue presentada como cantautora de género pop, encargada de crear sus propias canciones y de desarrollar un estilo que refleje sus intereses musicales. De esta manera, la participante busca consolidarse como intérprete y compositora.

Pese a que en esta ocasión no pasó a la siguiente etapa de este programa musical, Liuba apareció en la gran pantalla del matutino Día a Día para agradecer la oportunidad y aclarar que sigue firme con sus sueños.

“La verdad estaba demasiado nerviosa. Subir en ese ascensor se siente como que todo lo que has hecho ha valido la pena, entonces creo que me puse muy nerviosa, pero también se siento muy feliz por esta oportunidad, porque sé que gané más de lo que perdí”, comentó sobre su participación en ‘A otro nivel’.