Participante de ‘A otro nivel’ destapó su pasado con Yeison Jiménez y conmovió a la audiencia

En el más reciente capítulo del programa de talentos, el hombre contó detalles de su historia con el fallecido artista.

20 de febrero de 2026, 5:02 p. m.
Andrey Riobueno y Yeison Jiménez
Andrey Riobueno y Yeison Jiménez Foto: Canal Caracol 'A otro nivel' - Yeison Jiménez

El segundo capítulo de A otro nivel, transmitido el jueves 19 de febrero, dejó uno de los momentos más comentados hasta el momento en el reality del Canal Caracol. El protagonista de la noche fue Andrey Riobueno, un joven cantante que logró impresionar al jurado por la potencia de su voz y su dominio del escenario.

Sin embargo, uno de los puntos que conmovieron al público durante su presentación fue la historia que lo une con Yeison Jiménez, cantante de música popular que falleció el pasado 10 de enero en medio de un accidente aéreo.

Desde el momento en que se paró sobre el ascensor del programa, Riobueno mostró seguridad y una interpretación que le permitió captar la atención del público y de los expertos del programa.

Tras terminar su show y tener la oportunidad de entablar conversación con los jurados de la producción musical, compartió detalles de su pasado artístico y personal, recordando que el fallecido cantante fue una figura clave en su proceso musical.

Según contó frente a las cámaras, no solo recibió consejos y apoyo en sus inicios, sino que también tuvo la oportunidad de trabajar junto a él en un proyecto que marcó su carrera.

Se trata de la canción Tequila y limón, la cual suma más de 2,2 millones de reproducciones en plataformas digitales y logró posicionarse rápidamente desde el momento de su lanzamiento el 9 de marzo de 2024.

Según reveló Andrey Riobueno en el programa, la relación entre ambos trascendía lo profesional, pues llegó a ser considerado como su ahijado musical por el propio Yeison Jiménez, ya que la colaboración que realizaron lo impulsó en lo que fueron sus primeros pasos dentro del género popular.

En redes sociales, miles de personas reaccionaron a la presentación que brindó el participante, la cual fue interpretada como una forma de mantener vivo el legado de Yeison Jiménez, quien siempre manifestó su interés por apoyar a artistas emergentes para mantener el género vigente y con nuevas propuestas.

En este caso, Andrey fue aplaudido por el público y los jurados lo llenaron de elogios, permitiéndole no solo hacer parte de la nueva temporada, sino también nombrándolo líder de la producción. Es decir, estará a cargo de algunos de los otros participantes que logren superar la fase de audiciones.

