Esposa de Yeison Jiménez se pronunció por primera vez tras la muerte del cantante: “Mi gran amor”

La muerte de Yeison Jiménez ha sido una de las situaciones más impactantes que se han vivido a lo largo del año 2026 en la industria del entretenimiento, pues en el mejor momento de su carrera artística sufrió un accidente aéreo que le costó la vida y dejó una profunda tristeza entre sus amigos, familiares y millones de seguidores.

Uno de los pronunciamientos más esperados desde el momento en que se dio a conocer el fallecimiento del cantante fue el de Sonia Restrepo, su esposa y madre de sus hijos.

Sin embargo, debido a la fuerte tristeza que le generó todo lo ocurrido, decidió guardar silencio y vivir el luto alejada de las redes sociales, los medios de comunicación y de internet en general.

La viuda del cantante de música popular se pronunció en sus redes sociales. Foto: x

Después de un mes de lo ocurrido, se conocieron las primeras palabras que la mujer compartió al respecto, en las que se mostró vulnerable y manifestó lo complicado que ha sido para ella ponerse al frente de la situación y ser la fortaleza de sus pequeños hijos Camila, Thaliana y Santiago.

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”, escribió.

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

En sus palabras se percibe una mezcla entre un dolor profundo y gratitud por el tiempo que lograron compartir a lo largo de los últimos años, además de los sueños que alcanzaron en conjunto, resaltando el papel fundamental que él tenía en su familia.

“Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar en la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo. Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar”.

Sale a la luz la petición que le hizo la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera en pleno velorio

Finalmente, se despidió del artista y manifestó el gran amor y la admiración que siente en medio del dolor:

“Un mes ha pasado, y siento que llevo un milenio sin ti. Quisiera entender que no te has ido del todo. Que estás en cada gesto de amor de nuestros hijos, que estás en cada amanecer, que estás en mi alma y mi ser y que volverás a decirme ‘Te amo vida mía’. Te amamos ayer, hoy y siempre. Y mientras vivamos, tu nombre, tu voz y tu amor jamás dejarán de existir. Mi gran amor eterno”.