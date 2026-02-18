‘A otro nivel’: Cristina Hurtado explicó las reglas de la nueva temporada; así fue el primer capítulo

En la noche del miércoles, 18 de febrero, el Canal Caracol presentó la nueva temporada de A otro nivel, la producción que llegó a reemplazar al Desafio Siglo XXI en el horario prime time. El reconocido concurso musical está de vuelta en la televisión colombiana con cambios importantes en su dinámica.

La presentadora Cristina Hurtado, quien debutó en el canal con este formato, fue la encargada de explicar las nuevas reglas del programa y las principales transformaciones que marcarán esta cuarta edición.

A diferencia de temporadas anteriores, en las que los participantes competían de manera individual, esta vez la apuesta será grupal. Según explicó Hurtado, los cantantes deberán unir fuerzas para formar bandas de cuatro integrantes, lo que añadirá un componente estratégico y emocional a la competencia.

El objetivo será demostrar no solo talento vocal, sino también capacidad de trabajo en equipo, coordinación escénica y conexión artística entre los miembros.

La presetadora destacó que este cambio busca refrescar el formato sin perder su esencia inicial, pues aunque el programa continuará siendo enfocado en artistas profesionales que desean llevar su carrera a un nuevo nivel, ahora deberán hacerlo apoyándose en otros y creando grupos sólidos tanto a nivel artístico, como en su convivencia.

El grupo ganador no solo obtendrá un premio de 600 millones de pesos, sino también la oportunidad de realizar una gira musical, lo que convierte esta edición en una vitrina importante para quienes buscan consolidarse en la industria y darse a conocer a nivel nacional e internacional.

Otro de los aspectos novedosos será el escenario, ya que para el 2026, la competencia saldrá del estudio tradicional para instalarse en distintos espacios exteriores, incluyendo calles y locaciones urbanas que pondrán a prueba la versatilidad de los concursantes.

Estas condiciones obligarán a los participantes a adaptarse a situaciones reales de presentación, similares a las que enfrentarían en conciertos y eventos masivos.

Los jurados también tendrán un papel determinante en esta temporada, pues el equipo integrado por el productor Kike Santander, el cantante Felipe Peláez y el cantautor peruano Gian Marco, evaluará tanto el desempeño individual como la grupal.

En el primer capítulo, los televidentes tuvieron la oportunidad de visualizar algunas de las audiciones, conectando con el talento de los artistas colombianos que se pararon sobre el escenario con el fin de cumplir sus sueños.