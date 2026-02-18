Gente

‘A otro nivel’: Cristina Hurtado explicó las reglas de la nueva temporada; así fue el primer capítulo

La cuarta temporada de la producción musical ya estrenó su primer capítulo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

18 de febrero de 2026, 10:28 p. m.
'A otro nivel', programa musical del Canal Caracol.
'A otro nivel', programa musical del Canal Caracol. Foto: Canal Caracol - 'A otro nivel'

En la noche del miércoles, 18 de febrero, el Canal Caracol presentó la nueva temporada de A otro nivel, la producción que llegó a reemplazar al Desafio Siglo XXI en el horario prime time. El reconocido concurso musical está de vuelta en la televisión colombiana con cambios importantes en su dinámica.

La presentadora Cristina Hurtado, quien debutó en el canal con este formato, fue la encargada de explicar las nuevas reglas del programa y las principales transformaciones que marcarán esta cuarta edición.

A diferencia de temporadas anteriores, en las que los participantes competían de manera individual, esta vez la apuesta será grupal. Según explicó Hurtado, los cantantes deberán unir fuerzas para formar bandas de cuatro integrantes, lo que añadirá un componente estratégico y emocional a la competencia.

El objetivo será demostrar no solo talento vocal, sino también capacidad de trabajo en equipo, coordinación escénica y conexión artística entre los miembros.

Gente

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de febrero: señales para los 12 signos

Gente

Elizabeth Loaiza se pronunció por mensajes que el periodista deportivo Carlos Lajud le envió a su hija

Gente

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, hizo inesperada confesión y generó fuertes comentarios

Gente

Maluma destapó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y reveló conversación con Sonia Restrepo

Tecnología

En video quedó registrado el momento exacto en que una Therian intentó hablar con un perro y terminó mordida

Gente

“Nadie me escriba, me voy a Colombia”: Cardi B confirma viaje al país para realizarse cirugía estética. ¿Qué se hará?

Gente

Zambrano ganó el Desafío Siglo XXI: recibió millonario premio y regalo relacionado con la Selección Colombia

Gente

Final Desafío Siglo XXI: resultados de la última prueba y ganador de 600 millones de pesos

Gente

Desafío Siglo XXI: pareja abandonó la competencia y se conocieron los 4 finalistas

Nicolás Arrieta recibió emotiva visita en ‘La casa de los famosos’ y generó inesperadas reacciones

La presetadora destacó que este cambio busca refrescar el formato sin perder su esencia inicial, pues aunque el programa continuará siendo enfocado en artistas profesionales que desean llevar su carrera a un nuevo nivel, ahora deberán hacerlo apoyándose en otros y creando grupos sólidos tanto a nivel artístico, como en su convivencia.

El grupo ganador no solo obtendrá un premio de 600 millones de pesos, sino también la oportunidad de realizar una gira musical, lo que convierte esta edición en una vitrina importante para quienes buscan consolidarse en la industria y darse a conocer a nivel nacional e internacional.

Otro de los aspectos novedosos será el escenario, ya que para el 2026, la competencia saldrá del estudio tradicional para instalarse en distintos espacios exteriores, incluyendo calles y locaciones urbanas que pondrán a prueba la versatilidad de los concursantes.

Estas condiciones obligarán a los participantes a adaptarse a situaciones reales de presentación, similares a las que enfrentarían en conciertos y eventos masivos.

Exponen video del momento que generó polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’

Los jurados también tendrán un papel determinante en esta temporada, pues el equipo integrado por el productor Kike Santander, el cantante Felipe Peláez y el cantautor peruano Gian Marco, evaluará tanto el desempeño individual como la grupal.

En el primer capítulo, los televidentes tuvieron la oportunidad de visualizar algunas de las audiciones, conectando con el talento de los artistas colombianos que se pararon sobre el escenario con el fin de cumplir sus sueños.

Más de Gente

Lady Noriega y Juancho Arango entraron a 'La casa de los famosos'.

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de febrero: señales para los 12 signos

Elizabeth Loaiza revela detalles de su conversación con Carlos Lajud por mensajes a su hija

Elizabeth Loaiza se pronunció por mensajes que el periodista deportivo Carlos Lajud le envió a su hija

Anthony Zambrano, ganador del 'Desafío SigloXXI'

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, hizo inesperada confesión y generó fuertes comentarios

Maluma contó detalles de la canción que sacó con Yeison Jiménez

Maluma destapó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y reveló conversación con Sonia Restrepo

Las imágenes del momento se viralizaron en cuestión de horas.

En video quedó registrado el momento exacto en que una Therian intentó hablar con un perro y terminó mordida

Cardi B revela la drástica decisión que tomó sobre su cuerpo por salud.

“Nadie me escriba, me voy a Colombia”: Cardi B confirma viaje al país para realizarse cirugía estética. ¿Qué se hará?

La actriz fue foco de miradas por su nueva relación amorosa.

Carolina Ramírez confesó dificultades que atravesó por su embarazo a los 42 años: “Terminé hospitalizada siete días”

J Balvin y Residente están trabajando juntos en un nuevo proyecto.

De la música al cine: Bad Bunny protagonizará su primera película bajo la dirección de Residente

Noticias Destacadas