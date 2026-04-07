Yo me llamo 2026: se revelan los requisitos para hacer parte de la nueva temporada

Yo me llamo es considerado como uno de los programas de talentos más importantes de la televisión colombiana, pues a sus escenarios llegan miles de personas con el sueño de convertirse en el ‘doble perfecto’ de un artista de la industria musical.

Sin embargo, para poder llegar a ser escuchados por la diva de Colombia, Amparo Grisales, el maestro y compositor César Escola y el cantante de salsa Rey Ruiz es necesario que los aspirantes pasen por ciertos filtros, en los cuales, otros profesionales de la música analizan sus voces, movimientos, y caracterizaciones para dar el aval y avanzar a las siguientes fases.

Rey Ruiz, César Escola y Amparo Grisales son los encargados de evaluar a los aspirantes en 'Yo me llamo'. Foto: Canal Caracol

¿Cómo inscribirse en ‘Yo me llamo 2026′?

Para poder hacer parte del selecto grupo de artistas que se presentan frente a las pantallas de Yo me llamo, es necesario que los aspirantes realicen un previo registro en la página oficial del Canal Caracol, con el fin de diligenciar algunos datos de contacto e información sobre el artista al que quieren interpretar.

Desde el lunes, 6 de abril, hasta al próximo 26 de abril estará abierta la convocatoria para hacer parte del importante programa de imitación.

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Los interesados deben ingresar a www.caracoltv.com/yomellamo y diligenciar la información del formulario.

Para este proceso no se requiere ningún intermediario y es completamente gratis, por lo que se debe evitar caer en manos de estafadores que piden dinero a cambio.

Este es el formato que se debe llenar con los datos personales:

Formato de inscripción para participar en Yo me llamo 2026. Foto: Captura página oficial de Canal Caracol.

Posteriormente, cada una de las personas que quiera hacer parte de Yo me llamo 2026 tendrá la tarea de enviar un video de presentación en el que muestre el talento que tiene para ponerse bajo la piel de su artista favorito.

La calidad de los teléfonos celulares y smartphones es la adecuada para cumplir con los parámetros y normas que imponen los organizadores.

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¿Cuál es el premio mayor que se llevará el ganador de ‘Yo me llamo’?

En las ediciones más recientes, en las que Yo me llamo ha sido emitido a través de las pantallas del Canal Caracol, el ganador de la competencia de imitación se ha llevado la gigantesca suma de 500 millones de pesos.

Sin embargo, a lo largo de los capítulos, los participantes tienen la oportunidad de ganar más de 1.000 millones de pesos que son distribuidos en diferentes batallas.