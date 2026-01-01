Yo me llamo ha sido uno de los programas más exitosos de los últimos 10 años en la televisión colombiana, pues a través de este se han dado a conocer cientos de artistas que ponen todo su empeño en convertirse en el ‘doble perfecto’ de su cantante favorito.

Para acompañarlos en el proceso, el Canal Caracol selecciona a tres jurados, quienes son los encargados de corregir a los participantes, darles algunos consejos y guiarlos en temas de expresión corporal, canto y actuación.

Este es el jurado de 'Yo me llamó' que vivió complicada situación económica en el año 2020. Foto: 'Yo me llamo' Bolivia

El músico argentino César Escola es uno de los jurados que ha participado en más temporadas, pues su amplio conocimiento de la industria le permite compartir una gran cantidad de herramientas para que cada uno de los concursantes logre desarrollar su personaje y aumentar el nivel de similitud con el artista original.

En medio de una reciente entrevista con los humoristas Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias para su programa de entrevistas y humor, Monólogo sin propina, el director musical abrió su corazón y dio detalles de uno de los momentos más complicados que ha tenido que enfrentar a nivel económico.

“Duré seis meses sin trabajo, sin ahorros, y solo comía lentejas y arroz; y de vez en cuando, un huevo que alguien donaba. Eso sí, la piel me quedó espectacular por tanta lenteja”, dijo César entre risas.

Por otro lado, hizo referencia a la difícil situación que vivió en el año 2020, en plena pandemia por la covid-19, pues debido al aislamiento y a la cuarentena se quedó sin una fuente de ingresos fija y tuvo que buscar nuevas opciones para generar dinero y asegurar la alimentación de su familia.

“En pandemia los artistas estábamos en la olla y llegaron los impuestos. Yo me reía, porque no los iba a pagar. (...) Hacía empanadas argentinas los fines de semana; tomaba los pedidos el jueves, hacía el relleno el viernes y horneaba el sábado a partir de las cinco de la mañana. Yo mismo llevaba las empanadas a las casas y la gente creía que era una broma”, dijo frente a las cámaras.

Ante esta revelación, cientos de usuarios de las redes sociales se manifestaron al respecto y compartieron diversas opiniones a través de la sección de comentarios.

“Yo las probé, las mejores empanadas argentinas son las de César Escola. Ojalá vuelvan”; “Tantos años en la televisión para llegar a 6 meses sin trabajo y tener que vender empanadas. ¿Qué tan mala administración del dinero hay que tener para llegar ahí?“ y ”Me encanta cuando los famosos son sinceros y cuentan sin pena los momentos por los que pasan, es para reflexionar", son algunas de las palabras que se leen.