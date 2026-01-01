Gente

Jurado de ‘Yo me llamo’ destapó dura situación económica que vivió: “Solo comía lentejas y arroz”

Por medio de una entrevista, la reconocida figura reveló cómo enfrentó la pandemia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de enero de 2026, 3:35 p. m.
Yo me llamo: César Escola y Amparo Grisales, jurados de la competencia.
Yo me llamo: César Escola y Amparo Grisales, jurados de la competencia. Foto: Instagram: @yomellamo

Yo me llamo ha sido uno de los programas más exitosos de los últimos 10 años en la televisión colombiana, pues a través de este se han dado a conocer cientos de artistas que ponen todo su empeño en convertirse en el ‘doble perfecto’ de su cantante favorito.

Para acompañarlos en el proceso, el Canal Caracol selecciona a tres jurados, quienes son los encargados de corregir a los participantes, darles algunos consejos y guiarlos en temas de expresión corporal, canto y actuación.

Fallece exparticipante de ‘Yo me llamo’; se revela posible causa de su deceso.
Este es el jurado de 'Yo me llamó' que vivió complicada situación económica en el año 2020. Foto: 'Yo me llamo' Bolivia

El músico argentino César Escola es uno de los jurados que ha participado en más temporadas, pues su amplio conocimiento de la industria le permite compartir una gran cantidad de herramientas para que cada uno de los concursantes logre desarrollar su personaje y aumentar el nivel de similitud con el artista original.

En medio de una reciente entrevista con los humoristas Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias para su programa de entrevistas y humor, Monólogo sin propina, el director musical abrió su corazón y dio detalles de uno de los momentos más complicados que ha tenido que enfrentar a nivel económico.

Gente

Sebastián Caicedo rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez; confesó su arrepentimiento: “Sentíamos que le fuimos infieles”

Gente

Cintia Cossio expuso el calvario que vivió por cirugía al corazón de Yeferson; lo compartió con él: “No te volveré a ver así”

Gente

Estas fueron las telenovelas más vistas por los colombianos en 2025; las grandes favoritas

Gente

Año Nuevo 2026: el poderoso ritual de la llave y el arroz para atraer dinero y un nuevo empleo que no falla

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Gente

Revelan las millonarias sumas que cobran J Balvin, Maluma y Ryan Castro por concierto

Gente

‘Desafío siglo XXI’: así puede ver todos los capítulos antes de su regreso al Canal Caracol en 2026

Gente

Números de Walter Mercado para el 1 de enero: podría ganar la lotería el primer día del 2026

Gente

Ganador de ‘Yo me llamo’, contra las cuerdas: prueba de ADN confirmó que es padre de hijo que había negado

Gente

Exjurado de ‘Yo me llamo’ se destapó sobre Amparo Grisales y expuso detalles de su relación: “Fue lo que me costó el puesto a mí”

César Escola reveló la razón por la que decidió adoptar a su hijo: “Tuve varias señales”

“Duré seis meses sin trabajo, sin ahorros, y solo comía lentejas y arroz; y de vez en cuando, un huevo que alguien donaba. Eso sí, la piel me quedó espectacular por tanta lenteja”, dijo César entre risas.

Por otro lado, hizo referencia a la difícil situación que vivió en el año 2020, en plena pandemia por la covid-19, pues debido al aislamiento y a la cuarentena se quedó sin una fuente de ingresos fija y tuvo que buscar nuevas opciones para generar dinero y asegurar la alimentación de su familia.

“En pandemia los artistas estábamos en la olla y llegaron los impuestos. Yo me reía, porque no los iba a pagar. (...) Hacía empanadas argentinas los fines de semana; tomaba los pedidos el jueves, hacía el relleno el viernes y horneaba el sábado a partir de las cinco de la mañana. Yo mismo llevaba las empanadas a las casas y la gente creía que era una broma”, dijo frente a las cámaras.

Ante esta revelación, cientos de usuarios de las redes sociales se manifestaron al respecto y compartieron diversas opiniones a través de la sección de comentarios.

Reaparece exparticipante de ‘Yo me llamo’ que fue deportado; se reencontró con uno de los jurados

“Yo las probé, las mejores empanadas argentinas son las de César Escola. Ojalá vuelvan”; “Tantos años en la televisión para llegar a 6 meses sin trabajo y tener que vender empanadas. ¿Qué tan mala administración del dinero hay que tener para llegar ahí?“ y ”Me encanta cuando los famosos son sinceros y cuentan sin pena los momentos por los que pasan, es para reflexionar", son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

Yo me llamo

Jurado de ‘Yo me llamo’ destapó dura situación económica que vivió: “Solo comía lentejas y arroz”

Sebastián Caicedo y su esposa Juliana Diez

Sebastián Caicedo rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez; confesó su arrepentimiento: “Sentíamos que le fuimos infieles”

"Esto da lástima", le dan palo a por extravagante comportamiento

Cintia Cossio expuso el calvario que vivió por cirugía al corazón de Yeferson; lo compartió con él: “No te volveré a ver así”

Estas prácticas pueden estar dañando su televisor y disminuyendo la vida útil del electrodoméstico

Estas fueron las telenovelas más vistas por los colombianos en 2025; las grandes favoritas

Ritual fin de año 2026

Año Nuevo 2026: el poderoso ritual de la llave y el arroz para atraer dinero y un nuevo empleo que no falla

Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Artistas Colombianos ¿Cuánto cobran por una presentación?

Revelan las millonarias sumas que cobran J Balvin, Maluma y Ryan Castro por concierto

Esta sería la razón por la que el programa dejaría de ser emitido en el 2025.

‘Desafío siglo XXI’: así puede ver todos los capítulos antes de su regreso al Canal Caracol en 2026

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.

Números de Walter Mercado para el 1 de enero: podría ganar la lotería el primer día del 2026

Rituales de Año Nuevo.

Walter Mercado: los mejores rituales para tener amor y prosperidad en 2026

Noticias Destacadas