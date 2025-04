César Escola reveló la razón por la que decidió adoptar a su hijo: “Tuve varias señales”

César Escola "Yo me llamo" | Foto: Instagram @cesarescola

“Tuve varias señales, yo siempre pensé que no iba a formar una familia, de casarme y tener hijos, pero cuando llega un momento de la vida, uno se empieza a plantear las cosas, como por ejemplo, lo que uno atesora, en conocimiento, en cariño, a nivel económico, el día que te vayas de este mundo, ¿a quién se lo dejas?”.

El actual jurado de Yo me llamo compartió que durante mucho tiempo estuvo pensando en el legado que quería dejarle al mundo en el momento en el que ya no estuviera.

“La vida se encargó de mandarme a Martín. Hice el proceso de adopción, que es un curso de año y medio, en donde aprendes y un montón de cosas y donde siempre tienes el momento para decidir si continúas o no continúas con el proceso. Todo eso hasta que te llega una carta en la que te dicen que hay una persona que te está esperando”.

“Este curso te prepara para poder recibir al niño que sea porque no es una tienda, tú no eliges ni color, ni sexo, ni nada por estilo, entonces llegó Martín. Ya vamos 20 años juntos, él es mi familia. Tengo la suerte de tener a mi mano derecha, que es la niñera de Martín, que sigue viviendo con nosotros desde hace 20 años”.

“A Martín le he dejado todas esas cosas que son un legado, que son experiencias, enseñanzas y lo más importante, lograr que sea una persona de bien y una persona feliz, en eso estamos, con todo lo que conlleva la infancia, la adolescencia, la seguridad de los hijos y las locuras. Me ha enseñado a ser un tipo mucho más paciente, yo era un poco impaciente en la vida, pero he aprendido a respirar, a ser paciente y decir que todo va a estar mejor”.