César Escola habló de su salario en ‘Yo me llamo’ y dio pista de cuánto recibe: “Es un buen ingreso”

Yo me llamo ha sido uno de los reality shows musicales favoritos de los televidentes. Una de las etapas más llamativas de este programa son las audiciones, pues así como llegan participantes realmente idénticos a los artistas elegidos, también llegan otros que, debido a lo mal o chistoso que lo hacen, provocan reacciones y burlas tanto de los seguidores del programa como de los jurados.

César Escola habló de su salario en Yo me llamo

Recientemente, el director musical argentino estuvo en el programa Cómo amaneció de Tropicana y allí reveló aspectos importantes de su vida, sobre todo de su trabajo y de sus ingresos, haciendo énfasis en el que recibe por su rol de jurado en Yo me llamo.

Si bien, Escola no dio un valor exacto, sí reaccionó a una inesperada respuesta de la inteligencia artificial que menciona que el maestro, debido a su participación como jurado en Yo me llamo, estaría ganando entre 100 y 600 millones de pesos.

Sin embargo, mencionó que el reality show musical no es su única fuente de ingresos: “Yo, aparte, tengo una empresa que se llama Kilombo y es una empresa en la que hacemos música para televisión, jingles y cuñas para televisión”, aseguró.

Hace unos años, más exactamente en el 2023, César Escola habló de su vida financiera en entrevista con Laura Acuña en su formato La sala de Laura Acuña y allí reveló que, aunque tiene su contrato como jurado en Yo me llamo, también hace parte de otros proyectos y producciones de Caracol Televisión, pero tras bambalinas.

“Yo tengo deudas, como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero yo, mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en La voz Kids, en La Descarga, y en A otro nivel, porque tengo que seguir trabajando”, dijo el maestro César Escola.