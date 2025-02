En cuanto a programas musicales en Colombia, Yo me llamo se ha convertido en uno de los formatos favoritos de los televidentes, ya que permite ver a los dobles perfectos de una gran variedad de artistas.

Si bien en las audiciones se presentan aspirantes que causan una gran gracia tanto en los jurados como en los internautas, algunos artistas sí logran pasar a la escuela de Yo me llamo, para que junto a los profesores, logren una imitación más acertada de su artista escogido.

De todos los imitadores, fue Marisela quien tuvo una mala noche, y los tres jurados estuvieron de acuerdo en que no fue su mejor presentación. Sin embargo, Amparo Grisales encontró una razón por la cual discutir con sus compañeros, pues al parecer estaban dormidos.

“¿Y ustedes, qué, cantaron la canción o se durmieron? Yo los vi durmiendo a varios ahí, no sean hipócritas, aquí tienen que ser sinceros, no digan eso por quedar bien, que igual no los están viendo”, fue lo primero que dijo la diva de Colombia.