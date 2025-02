Amparo Grisales tomó drástica decisión y le hizo advertencia a compañero de ‘Yo me llamo’: “Me tienes que hacer caso”

La temporada 2025 de Yo me llamo arrancó con sus esperadas galas, brindando a los concursantes la oportunidad de demostrar su talento en el escenario. Cada participante se presentó con una nueva interpretación, buscando impresionar al jurado y continuar en la competencia.

En el episodio 23, la exigencia de los jueces quedó en evidencia, ya que evaluaron minuciosamente cada presentación y no pasaron por alto los errores que se estaban cometiendo en escena. A pesar del esfuerzo de los imitadores, algunos detalles no convencieron al panel de expertos, generando momentos de tensión.

Reacciones contra Amparo Grisales por “burlarse” de imitadora en ‘Yo me llamo’; fue cortante y la regañó en cámara: “Cálmate”

Lo particular de este episodio se ubicó al final, precisamente cuando se iba a entregar el veredicto del jurado, el cual ya tenía claro el participante que sacaría de competencia. Una vez llamaron a Búfalo para que hiciera su tarea , Amparo Grisales tomó una inesperada decisión con respecto a su compañero, dirigiéndose a él de forma inusual.

Según quedó registrado, la actriz esperó a que el integrante de Yo me llamo llegara por el sobre, cuando lo abordó y lo quiso “educar” para que eliminara a los concursantes de una forma más amena y cordial. La manizaleña señaló que no quería que asustara a las personas, por lo que le daría indicaciones puntuales.

“ Búfalo, yo sé que te cuesta mucho, pero una leve sonrisita más amable, para que se vayan y no se asusten tanto...un: ‘Gracias, puedes retirarte’ o ‘Gracias, por aquí, por favor’, empecemos con una sonrisita más amable ”, agregó.

“No, pero ven acá, no señor, me tienes que hacer caso. Una sonrisa suave, tú puedes. Bueno, está bien, sonrisita con los ojos aunque sea”, comentó.