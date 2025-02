Melina Ramírez y Laura Acuña destapan su relación en Yo me llamo

Desde hace semanas, se ha viralizado un trend en redes sociales llamado “Escuchamos, pero no juzgamos” y fue con esta dinámica que ambas mujeres se dijeron lo que no les parece de la otra cuando estaban en las grabaciones del reality.

Laura Acuña comenzó diciendo: “A mí me dejan un espejo para que vea cómo me estoy viendo, pero cuando lo necesito nunca está porque alguien más lo tiene en la mano”, y Melina respondió con: “Alguien es conocida por llevar buñuelos, obleas, pero a mí no me ha tocado nada, esta es la hora y no he probado nada”.