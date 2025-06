César Escola destapó detalles de infarto que sufrió y por el que tomó decisiones: “La vida te puede cambiar de un día al otro”

César Escola logró dejar una marca significativa en el ámbito del entretenimiento colombiano, destacándose como una de las figuras más reconocidas en el mundo de la música y el arte. Su compromiso con el oficio, sumado a su constante evolución profesional, lo llevó a conectar profundamente con la audiencia, que ha seguido de cerca su camino en distintos escenarios vinculados a la cultura y el espectáculo, tal y como es el caso de Yo me llamo , donde es jurado.

A lo largo de su trayectoria, participó en diversos formatos televisivos y proyectos artísticos que permitieron al público acercarse a su historia personal, su disciplina y su amor por la música. Cada intervención no solo evidenciaba su talento, sino que transmitía lecciones valiosas sobre dedicación y creatividad, consolidándolo como un referente dentro del medio.

Yo me llamo: César Escola y Amparo Grisales, jurados de la competencia. | Foto: Instagram: @yomellamo

El argentino, que llegó a Colombia en 1989, reveló detalles de cómo atravesó esta situación hace más de diez años. El integrante de Yo me llamo 2025 contó cómo los síntomas fueron apareciendo poco a poco, al punto de sentirse muy raro.

“ Tuve un infarto. Yo soy del club de los stents. Vamos para 11 años. Yo estaba en casa, había hecho un asadito que titulamos el último chorizo y cuando llegué al comedor a traer el asado, dije, me siento raro, tengo cansancio”, comentó.

“Tenía que verme con un amigo con el que íbamos a ver unos muebles. Me subí al carro y yo veía que el brazo izquierdo estaba como pesado. Estábamos como en la mitad de la mueblería, empecé a sudar y dije ‘ya vengo’. Y fui a una farmacia que estaba en la esquina ”, agregó.

“ Le dije ‘no me siento bien’. Me llevó al hospital. Uno llega y uno se asusta, mi hijo Martín tenía 8 años ”, comentó.

César Escola "Yo me llamo" | Foto: Instagram @cesarescola

En la entrevista, César Escola afirmó que siempre había que vivirse la vida de la manera correcta, disfrutándose cada instante, ya que el tiempo no volvía.

“Hay que despertarse feliz, estás vivo. La vida te puede cambiar de un día al otro, en un minuto, y lo que no hiciste hasta ese momento no tienes chance de volverlo a hacer. Si tenés la posibilidad de pedirle perdón a alguien que te haya enojado. Si tienes la posibilidad de irte de viaje a disfrutar la vida, de comer un plato que te encanta, hazlo porque no sabes en qué momento lo puedes volver a hacer”, concluyó.