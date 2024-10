La triste razón por la que Alejandra Villafañe tuvo que alejarse de su mascota: “imagínense lo peligroso”

¿Qué pasó con el gato de Alejandra Villafañe?

¿Qué pasó con la mascota de Alejandra Villafañe?

“Lo que pasó fue que, a Patacón lo mandamos a donde mi mamá durante los últimos cuatro meses. Cuando yo vuelvo a estar con Patacón, ustedes pueden creer que el man no me hablaba, no me miraba y nada”. Yo le decía ‘Hola, Pata, ¿cómo estás?’ y me miraba de reojo y se iba para otro lado. Yo creo que era porque estaba ardido porque él también la amaba”.