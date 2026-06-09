Amiga de Alejandra Villafañe destapó la verdad de la relación con Raúl Ocampo; rompió en llanto

Jessica Chirino, modelo colombiana, fue una de las recientes invitadas al pódcast Vos Podés, de Tatiana Franko. Durante la conversación, compartió detalles de su historia personal relacionada con el suicidio y también habló sobre Alejandra Villafañe, la reconocida actriz que falleció en 2023 a causa del cáncer.

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Al recordar a su amiga, Jessica no pudo contener las lágrimas y confesó que esta ha sido una de las pérdidas más dolorosas que ha enfrentado, pues junto a Alejandra compartió importantes momentos de sus carreras en la industria del entretenimiento y llegó a considerarla parte de su familia.

“Aleja es una hermana para mí, entonces siento que se me fue una hermana, siento que se fue alguien con quien yo crecí. Aleja era increíble (…) Alejandra siempre me dijo que contara más de mi historia”, dijo entre lágrimas.

Por otro lado, reveló cómo fueron los últimos días de la actriz, recordada por su participación en producciones como La ley del corazón, Enfermeras y La nieta elegida.

Alejandra Villafañe dejó un mensaje de valentía tras luchar varios meses contra el cáncer. Foto: Tomada de Instagram @Alejandra Villafañe

“Estuvimos los últimos días con ella, disfrutándola. Ella estaba en México cuando yo me enteré de que ella estaba empezando a tener temas con lo del útero, los tumores y todo lo demás. Ahí empezamos a hablar más seguido, aunque vivíamos en países diferentes”, afirmó.

Posteriormente, y en medio de la incertidumbre que genera una enfermedad como el cáncer, Jessica acompañó de cerca el proceso de Alejandra y estuvo al tanto de los procedimientos médicos a los que tuvo que someterse, sin que ella perdiera la alegría que la caracterizaba.

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“Los últimos días estuvimos dos amigas más con ella, su mamá y Raúl (…) Fue celebrándole el cumpleaños a Ale, que era el 4 de octubre. Le celebramos su cumpleaños y pusimos Grupo Niche, que era algo que ella pedía, caleña, al fin y al cabo. Ella, a pesar de sentirse mal, seguía siendo muy alegre y nos hacía reír en todo momento”, confesó.

¿Cómo era la relación de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo?

Otro de los temas que llamó la atención en redes sociales fueron las declaraciones de Jessica Chirino sobre la relación sentimental entre Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo, la cual ha sido objeto de cuestionamientos y comentarios por parte de algunos usuarios en distintas plataformas digitales.

Los actores Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo compartiendo los últimos momentos como pareja. Foto: Tomada de Instagram @alejavillafane

“Desde lo que pude ver desde adentro y desde afuera, eran el uno para el otro (…) Como todas las parejas, había diferencias, pero siempre fue una relación muy bonita”, manifestó.

Finalmente, dejó claro que, desde su perspectiva, se trataba de una relación sana en la que ambos se esforzaban por apoyarse mutuamente y aportar de manera positiva a la vida del otro.

“Nunca vi nada que no fuera amor, empatía, juego. Entre ellos jugaban todo el tiempo. Puedo decir que eran dos niños juntos”, finalizó.