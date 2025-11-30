Inédita foto causa revuelo y pone en duda a familia de Alejandra Villafañe; Raúl Ocampo recibe apoyo

En uno de los capítulos más recientes de Los hombres sí lloran, pódcast de Juan Pablo Raba, el reconocido actor y exparticipante de MasterChef Celebrity, Raúl Ocampo, se sinceró y reveló detalles del duelo que ha estado atravesando tras la muerte de su novia, Alejandra Villafañe, quien falleció en 2023 a causa de un agresivo cáncer.

A través de esta entrevista, el actor relató cómo acompañó a la artista durante el proceso de su enfermedad y lo complejo que resultó enfrentar una situación tan dolorosa. Incluso, confesó que estuvo a punto de pedirle matrimonio, pero debido a una de sus recaídas, no tuvo la oportunidad de entregarle el anillo.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe | Foto: Instagram @ocamporao

Tras la difusión de varios clips en los que Raúl habla de su fallecida pareja, los familiares de Alejandra Villafañe se pronunciaron a través de sus redes sociales y arremetieron contra él, señalando que no estaría siendo sincero con sus declaraciones, pues no le habría brindado el apoyo ni la atención que ella necesitaba durante su enfermedad.

Sin embargo, la cuenta de Instagram Le tengo el chisme, dedicada a compartir información sobre figuras del entretenimiento, publicó una fotografía que, según muchos usuarios, respaldaría la versión de Raúl Ocampo.

La imagen habría sido compartida hace varios años por la madre de Alejandra, quien en su momento le agradeció a Raúl por acompañar a su hija durante su proceso y destacó la forma en que asumió su papel como pareja.

“Novio valiente. Gracias Raúl Ocampo, por tanto, con mi niña Alejandra Villafañe”, se lee en la descripción de la fotografía en la que posa junto al actor.

Esto generó que una gran cantidad de usuarios salieran en defensa de Raúl y le mostraran apoyo en medio de la situación.

Página de chismes revivió fotografía de la mamá de Alejandra Villafañe junto a Raúl Ocampo. | Foto: Foto 1: Intagram @letengoelchisme - Foto 2: Instagram @raulocampo

“Yo no creo que él sea capaz de inventar que estuvo con ella y no sea cierto”; “No entiendo, la mamá de ella escribe palabras de amor, pero dicen que fue un mal novio” y “Siempre creí en ti, Raúl”, se lee.

Prima de Alejandra Villafañe destapó demanda que Raúl Ocampo le habría interpuesto a su familia

Claudia Villafañe, una de las primas de la actriz, se pronunció a través de su cuenta de Instagram y arremetió en contra del actor, asegurando que no habría revelado toda la verdad y en varias ocasiones se habría mostrado ausente.

Además, señaló que el hombre habría instaurado una demanda en contra de los padres de Alejandra, relacionada con temas económicos.