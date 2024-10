“Proyecto tener hijos”: Raúl Ocampo habló del amor de su vida tras la muerte de Alejandra Villafañe

El mensaje de Raúl Ocampo meses después de la muerte de Alejandra

“Se los juro por Dios que me voy a volver a enamorar y esa persona va a ser un nuevo amor de mi vida, en una misma vida vamos a tener muchos amores de nuestra vida. Yo tengo a mi mamá como uno de los grandes amores de mi vida, otro es mi papá, Aleja es uno de los amores de mi vida, mi hermana es otra”, afirmó frente a las cámaras.

Raúl Ocampo reveló que quiere tener hijos en un futuro

“Se los juro también que proyecto tener hijos, mis hijos van a ser amores de mi vida, mis nietos también lo van a ser, y al final, yo mismo he sido mi gran amor de la vida durante la vida, entonces por favor, enamórense de ustedes, de los que están, de los que no, del momento que vivieron. Si no les gustó, resignifíquenlo y denle una mejor visión”.