Raúl Ocampo hizo fuerte revelación meses después de la muerte de Alejandra Villafañe; ¿será papá?

Raúl Ocampo revela cómo ha cambiado su vida tras la muerte de Alejandra Villafañe

“El amor de mi vida murió por un cáncer en octubre y eso me destruyó a mí el corazón y la vida como yo la conocía. Entonces, yo siento que yo ahorita como Raúl estoy viviendo una nueva vida dentro de esta vida y creo que todos vivimos muchas vidas dentro de la vida”.

“Yo hablaba con el psicólogo y yo le decía a él que sentía que había perdido al amor de mi vida, pero el me decía ‘también recuerda que hay muchos amores en esta vida, el de tu madre, el de tu hermana, el de Aleja y que ojalá en el futuro puedas seguir construyendo nuevos amores de la vida’”.

Sin embargo, el actor manifestó que, por el momento no se siente preparado para tener una pareja.

¿Raúl Ocampo quiere ser padre? El actor se sinceró

“Ahorita no puedo pensar en una pareja, pero si puedo pensar, digamos, en una hija, y eso me produce mucho amor, entonces puedo decir que quiero seguir buscando el amor, seguir buscando la vida, quiero seguir viviendo porque la vida es maravillosa”.

“Yo soy buna persona muy privilegiada al tener gente quiso acercar a mí a decirme eso, pero soy consciente de que hay gente que no tiene las herramientas o que no va a tener gente que le pregunte como está y le dé consejos, entonces yo como artista digo, el tip que me llegue, lo quiero compartir”.