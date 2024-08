Raúl Ocampo, a un año de la muerte de Alejandra Villafañe, se destapó y abrió su corazón: “Hay que pedir ayuda”

“Agua fría, salir descalzo a la naturaleza, irse al campo dos días, al frente de un lago, escuchar los pajaritos, no ver tanto la pantalla azul, esas son las cosas que yo he tratado de nivelar”, reveló.

Para finalizar, Raúl Ocampo comentó que estaba soltero y no se cerraba a una nueva relación, disfrutando de los procesos que llegaran poco a poco. “Yo no me niego a la posibilidad porque, incluso, cuando empecé la anterior relación, yo pensaba y proyectaba que no íbamos a poder tener nada. Así que, mira, si así me pasó antes, yo mejor no proyecto”.