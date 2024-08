Shaira rompió el silencio y se pronunció tras desgarrador video de Mauricio Leal antes de morir: “No me extraña”

“Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un clip que está rondando de mi amigo... por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más ”, escribió en un post , el cual tenía como fondo una fotografía en la que aparecía bailando con el estilista y empresario.

“Yo a ustedes les mostré mi dolor, mi lucha para que se supiera la verdad, hasta mi vida corría peligro porque el asesino, en aquel tiempo, seguía suelto y aun así no comí de nada. Pero algunos lo único que hablaban era que yo estaba buscando un beneficio propio, cuando el único interés que tenía era luchar porque se hiciera justicia, dejen a Maíto y a su mamá descansar en paz, a mí este video no me extraña... así es la mente de un psicópata. Por favor, no aviven el dolor de la ausencia de un ser amado”, agregó.