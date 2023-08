“Venga me lo dice en la cara”: Shaira no se dejó y le respondió fuerte a un hombre que la ofendió por redes

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada ”, escribió Shaira en sus historias de Instagram.

Shaira se va de frente contra un hombre que la insultó

Shaira no hizo caso omiso y grabó pantalla para compartir el audio en sus redes sociales. “Ay, más bien venga me lo dice en la cara. Muy machito por redes”, anotó la artista.

¿Shaira borró la publicación sobre la canción de Karol G?

“Chicos, hago este video, no para retractarme porque sé que muchos van a decir: ‘Ay, salió a hablar porque la cag$’, no es así. Simplemente, salgo a hablar porque muchos no entendieron el mensaje”, dijo al inicio del video, agregando: “Me dicen: ‘Ay, ¿por qué borras los comentarios?’, pues porque yo no tengo que aguantarme tanta ofensa de la gente si yo no estoy haciendo las cosas mal”, dijo.