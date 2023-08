Estos fueron los fuertes insultos que se llevó Shaira, después de su polémica con Karol G

Desde hace varios días la cantante de música urbana paisa Karol G, ha estado en los primeros lugares, no solo de la música por el lanzamiento de su nuevo álbum Mañana será bonito: Bichota season, sino por la cantidad de comentarios que ha tenido dicho lanzamiento.

Uno de ellos es la posible respuesta de la Bichota a su ex pareja Anuel AA con la canción Mi ex tenía razón, en la que prácticamente le da la razón en todo, en que no iba a encontrar a alguien mejor en su vida, y todo haciendo énfasis en que le llegó uno mucho mejor, por el que muchos seguidores creen que habla de Feid, con quien supuestamente tiene una relación amorosa, la cual no ha sido confirmada por ninguno de los dos cantantes.

Cantante y artista, exparticipante del Factor Xs. | Foto: Instagram: @shaira_oficial

La polémica más grande en Colombia fue por la misma canción, pero esta vez con Shaira, una cantante que fue la ganadora de uno de los reality shows más importantes de la televisión colombiana, Factor XS, pues desde que Karol G sacó esta canción, Shaira lanzó un comentario en el que daba a entender que Karol G había plagiado su estilo musical y su idea.

Este comentario fue suficiente para que Shaira se volviera el blanco de críticas en redes sociales, y a pesar de que tuvo que sacar un video en el que ella misma aclara la situación y dice que el comentario no era para Karol G, ya era demasiado tarde, pues era más grande toda la polémica que la aclaración.

“Esta es la que le copian los grandes artistas”, “Quiere su minutito de fama la pobre”, “Aprovechándose de los demás pa’ ganar fama”, “Se olvidaron de ella después de Factor XS y ahora quiere surgir hablando mal de Karol G”, “No sales a flote por tu música, quieres salir a flote con polémica? payasa”, “Esta niña es bochinchera, habla de todos los artistas, de Paola, de Jessi, de Jhonny y ahora de Karol? jajajajaja esta niña se pasa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes sociales.

Karol G sorprendió con su más reciente portada en la revista Rolling Stone. | Foto: GC Images

Y aunque todo esto ya se ve de mal gusto, no es lo más fuerte que ha pasado, pues la misma Shaira reveló que a través de mensajes privados le han llegado muchas ofensas, incluso uno de ellos dice: “¿Por qué no vas y te comes una mier…? Malp…, ¿vos crees que Karol G tiene que estar pendiente de vos? Ridícula, ¿quién sos vos? Anda a dormir antes de poner estupideces”.

Shaira aclara que el mensaje no era dirigido para Karol G

“Chicos, hago este video, no para retractarme porque sé que muchos van a decir: ‘Ay, salió a hablar porque la cag$’, no es así. Simplemente, salgo a hablar porque muchos no entendieron el mensaje”, dijo al inicio del video, agregando: “Me dicen: ‘Ay, ¿por qué borras los comentarios?’, pues porque yo no tengo que aguantarme tanta ofensa de la gente si yo no estoy haciendo las cosas mal”.

Luego de dejar claro que no permitiría que nadie la ofendiera o atacara, la joven talentosa tomó la palabra y afirmó que su texto estaba enfocado en aquellos artistas emergentes, quienes debían cuidar sus ideas para que productores o compositores no las fueran a tomar y las implementaran en éxitos de celebridades más grandes. La santandereana apuntó que nunca acusó de plagio a nadie y que esto solo fue malinterpretado por las personas.

Actualmente, la artista santandereana tiene 19 años. | Foto: Instagram: @shaira_oficial