Daniella Álvarez reacciona a inesperada salida de Daniel Arenas de Telemundo; fue clara y no se guardó nada

Daniel Arenas quedó como protagonista de una serie de noticias en los medios nacionales e internacionales, debido a una particular decisión que salió a la luz, relacionada con su parte laboral. El colombiano anunció su retiro del programa Hoy día, de Telemundo, donde ya cumplía más de un año y medio.

Daniel Arenas, en compañía de sus colegas, confirmó que esta decisión se daba por algo propio y no por problemas con la empresa. Allí mencionó que los ciclos se cerraban y era claro que debía arrancar de cero en otros sentidos.

No obstante, a través de un post de Instagram, el presentador compartió una sentida carta, aclarando y despejando dudas de lo que había pasado. Su punto fue claro, señalando que no había existido ninguna rencilla con la producción o terceros.

“Primero que nada, soy un hombre de FE y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar. Esta publicación, acompañada de este valioso vídeo para mi, lo que voy a escribir y las palabras de alguien que respeto y admiro tienen un único propósito que es AGRADECER públicamente este aspecto de mi vida que SÍ es público y que siento merece el hacerlo”, escribió.

“Hoy hace una semana, y por voluntad 100% propia, decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi DIOS me puso ahí y que si venía de ÉL era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy por hoy, después de todo lo vivido, entiendo mejor que nunca, que ése PROPÓSITO es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo”, agregó.