Famosa producción de Caracol Televisión se despide del público tras semanas de su estreno; canal soltó noticia

“¡Esta historia se acerca a su final! Nuestro querido ‘Mompirri’ pronto concluirá su travesía, pero seguirá siendo igual de escamoso que siempre. No te pierdas el gran final de #PedroElEscamoso, ¡la próxima semana!”, se leyó en el pie de foto.

View this post on Instagram

Las personas reaccionaron en Instagram y manifestaron su sorpresa, reprochando al canal por “sacar del aire” esta producción. Muchos no podían creer que ya se acabara, pero no tuvieron en cuenta que la serie solamente tenía 23 capítulos, como se vio en Disney Plus.