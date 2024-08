Carlos Kajú, Pedrito Jr, habló sobre Pedro, el escamoso y soltó verdad tras no ser incluido: “Me enteré desde una fuente ajena”

Sin embargo, aunque ya el proyecto avanzó en el relato, las miradas de varios fans siguen en actores que no regresaron para esta entrega de Pedro, el escamoso , tal y como es el caso de Carlos Kajú, intérprete original de Pedrito Jr. El artista no fue convocado para el elenco y quedó por fuera de estas grabaciones.

“No he querido hablar de lo que se dice en algunos espacios, no hablo con ínfulas de nada, pero, ahora que hablo, lo hago desde el corazón y desde el respeto, porque así siempre he sido, incluso, desde el agradecimiento”, comentó al inicio.

“Si en algún momento me enteré de la nueva temporada de Pedro, el escamoso y de Pedrito Jr. fue desde una fuente ajena, desde ahí me explicaron el porqué yo no estaría, ahí lo entendí y desde ahí agradecí, porque puede que les canse cada vez que hablo de Pedrito Coral Jr. pero para mí es algo valioso hablar de ello, pues llegó en un punto importante de mi vida a nivel personal, (justo antes de eso, yo había perdido a mi familia prácticamente) y gracias a esta producción encontré a una familia, no sólo en los actores y actrices, también en el equipo técnico artístico y en algo que amo hasta el día de hoy, a una familia en la gente, quienes me enviaban cariño desde sus casas; eso ha sido valioso para mí”