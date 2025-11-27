Hermana de Alejandra Villafañe lanzó dura confesión sobre Raúl Ocampo: “No sabe dónde están las cenizas”

Desde hace algunas semanas, que el famoso actor Raúl Ocampo concedió una entrevista al pódcast de Juan Pablo Raba, Los hombres sí lloran, se desató una polémica entre él y la familia de su fallecida exnovia, debido a lo que él contó en la conversación.

En esta charla, Raúl habló de cómo estuvo presente siempre en los últimos días de su entonces pareja, la también actriz, Alejandra Villafañe. Aunque sus palabras conmovieron a muchos internautas, su perfecta y caballerosa imagen se empezó a desdibujar cuando familiares de Alejandra salieron a hablar al respecto, dejando ver que en realidad no había sido todo tan perfecto.

Raúl Ocampo habló del día que vivió con Alejandra Villafañe y que lo cambió todo. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @loshombres.si.lloran

Una de las cosas que más se encargaron desde la familia de desmentir fue el hecho de que él estuvo a su lado en los últimos minutos, pues quien hizo presencia en su vida fue su mamá, según contaron allegados.

Familiar de Alejandra Villafañe continuó desmintiendo a Raúl Ocampo

Recientemente, en una entrevista concedida a Buen día, Colombia, Jackeline Osorio, la hermana de Villafañe, habló de la actriz y de la cercanía que manejaban, además de ciertas cosas que se han publicado de forma pública que no son como lo relacionado con Raúl Ocampo.

Según Jackeline, todo lo que el actor mencionó, sobre todo lo de estar siempre a su lado, está algo alejado de la realidad, pues fue su familia, en especial su mamá, quien siempre estuvo a su lado.

“Mi mamá estuvo con ella todo el tiempo, entregándole su vida y su tiempo. Él dice que él era el que estaba con ella. Entonces uno se pregunta: ¿y mi mamá qué? ¿Por qué él dice que siempre estuvo ahí, si quien estuvo hasta el último momento con mi hermana fue mi mamá?“, dijo Jackeline en la conversación, mostrándose bastante molesta.

Según la hermana de Villafañe, lo mencionado por Raúl solamente minimiza todo el acompañamiento de la familia y exalta lo que él supuestamente hizo, que para ella no fue real.

En la misma conversación, Osorio mencionó que Raúl no asistió el día de la cremación de Alejandra, debido a que tenía algo importante que hacer ese día.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la familia de la fallecida actriz fue que Ocampo nunca preguntó dónde habían quedado las cenizas de Alejandra.

“Nunca preguntó dónde estaban. Y tampoco ha ido. No sabe dónde están las cenizas”, añadió.

Por último, Jackeline afirmó que no mantienen ningún tipo de contacto con Ocampo, pues no relación no trascendió luego de la muerte de Alejandra.