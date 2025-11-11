Mejor amiga de Alejandra Villafañe se refirió a Raúl Ocampo y dejó detalle en evidencia: “La verdad siempre prevalece”

Colombia aún recuerda con tristeza la partida de Alejandra Villafañe, reconocida actriz y modelo que falleció en octubre de 2023 tras enfrentar una compleja lucha contra el cáncer, enfermedad que comprometió varios de sus órganos. Su muerte dejó un profundo vacío entre quienes la admiraban, así como entre sus familiares y amigos más cercanos.

Uno de los más afectados fue Raúl Ocampo, su pareja, quien la acompañó con amor y fortaleza durante todo su proceso médico. El actor —quien actualmente participa en MasterChef Celebrity 2025— volvió a hablar sobre este doloroso capítulo de su vida durante una conversación con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran.

En medio de la charla, Ocampo recordó con emotividad el instante en que Alejandra partió, compartiendo detalles íntimos sobre cómo enfrentó aquel momento y lo que significó acompañarla hasta su último aliento.

Sin embargo, sus declaraciones generaron controversia en redes sociales. Claudia Villafañe, prima de la fallecida actriz, reaccionó públicamente a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje contundente dirigido al artista.

“Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes, que entre donde tú estás y donde yo estoy no hay nada oculto. Un día se sabrá lo que sí fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro, mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”, se observó en plataformas digitales.

Sin embargo, en medio del rifirrafe que se dio entre ambas partes, las miradas de los curiosos se posaron en Fernanda Cantor, una de las mejores amigas de Alejandra Villafañe. La mujer aprovechó un espacio en redes sociales, reafirmando su postura en medio de la polémica.

De acuerdo con lo que se registró, la amiga de la fallecida actriz puntualizó que apoyaba y respaldaba a la familia de la artista, ya que había sido testigo de todo lo ocurrido a lo largo de la enfermedad.

“La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido. Mantente firme con el corazón en paz porque tus intenciones son puras. […] Fui testigo de tu dolor inmenso y de tu desconcierto en este momento”, escribió en un post, donde posó con Claudia Villafañe.

“La verdad siempre prevalece. Soy testigo de tu gran corazón y tu sinceridad. Tienes todo mi apoyo”, agregó.

La amiga de la actriz habría reafirmado que sí existieron temas al interior de la relación, tal y como lo han manifestado los familiares. Por ahora, Raúl Ocampo ha guardado silencio y no se ha pronunciado al respecto.