Prima de Alejandra Villafañe le tiró a Raúl Ocampo y soltó duras palabras: “Una mente fantasiosa y una boca mentirosa”

La familiar de la fallecida actriz dejó un mensaje que despertó reacciones en redes.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

7 de noviembre de 2025, 3:55 p. m.
Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo
Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo. | Foto: Instagram @ocamporao

Colombia lamentó la partida de Alejandra Villafañe, actriz y modelo que falleció en octubre de 2023, tras una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que afectó gravemente varios de sus órganos. Su muerte dejó una profunda huella entre sus seguidores, familiares y amigos, especialmente en Raúl Ocampo, su pareja, quien la acompañó durante el difícil proceso de su tratamiento.

Recientemente, el actor, quien actualmente hace parte de MasterChef Celebrity 2025, revivió este doloroso episodio durante una entrevista con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran. Allí, Ocampo habló con sinceridad sobre el momento exacto en el que Alejandra falleció, recordando con emotividad cómo enfrentó su pérdida y lo que significó acompañarla hasta el final.

Sin embargo, sus declaraciones generaron controversia, pues familiares de Alejandra Villafañe reaccionaron en redes sociales, manifestando su desacuerdo con la versión del actor. En sus mensajes, pidieron respeto por la memoria de la actriz y calificaron como “mentirosas” ciertas afirmaciones realizadas por Raúl Ocampo, desatando así una ola de comentarios entre los usuarios.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Claudia Villafañe, prima de Alejandra Villafañe, aprovechó sus redes sociales para dejar un contundente mensaje sobre las declaraciones del artista. La mujer le tiró al ex de su familiar, afirmando que la verdad saldría a la luz algún día.

En el post de Instagram, aquella persona mencionó que no había nada oculto tras lo “falso” que estaba mencionándose en diferentes espacios.

“Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá lo que sí fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro, mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”, escribió en la historia de su cuenta personal.

Pese a que la mujer no enfatizó en cuáles declaraciones eran las que le molestaban o desconcertaban, quedó claro que la familia de la actriz no está de acuerdo con las versiones que Ocampo ha entregado.

Muchos se preguntan cuál será el desenlace, pues el actor no se ha pronunciado de forma oficial hasta el momento.

