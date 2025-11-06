Familia de Alejandra Villafañe se fue en contra de Raúl Ocampo y lo tildaron de mentiroso: “Déjala descansar”

En el mes de octubre de 2023, la actriz y modelo Alejandra Villafañe perdió la vida tras luchar contra un cáncer que invadió su cuerpo y afectó varios de sus órganos. Esto generó un fuerte dolor en sus familiares, seres queridos y Raúl Ocampo, quien fue su pareja y la acompañó en fuertes momentos de su enfermedad.

Es por esto que, en medio de una reciente entrevista con Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres sí lloran, el actor, que actualmente es uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2025, se sinceró respecto al momento exacto en el que Alejandra murió.

En respuesta a las palabras que compartió el artista, algunas de las familiares de Alejandra se pronunciaron por medio de sus redes sociales personales y se mostraron en desacuerdo, llegando a tildar al hombre de mentiroso y pidiendo respeto por la memoria de la actriz.

Su tía, Alicia Villafañe escribió: “Queremos que sepan que... no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”, escribió en su perfil de Instagram.

A su vez, Claudia Villafañe, otra de sus familiares, publicó un fuerte mensaje en contra del actor, en el que dejó ver el descontento que siente por la forma en la que se ha manejado la situación a nivel público.

“Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá lo que sí fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por los seguidores de Raúl, quienes no se quedaron callados y salieron en su defensa: